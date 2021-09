I mere end fem timer sad en af de to tiltalte for drabet på Eddie, en 53-årig mand, i vidneskranken ved retten i Hjørring.

Særligt til sidst kom interessante oplysninger, som hidtil har været ukendte for offentligheden.

Her påpegede specialanklager Kim Kristensen nemlig, hvordan den medtiltalte, en 46-årig mand, og hans kone, begge peger på den 53-årige mand som ham, der skød Eddie.

Ifølge anklageren har ægteparret delt udsagnet i en tidligere afhøring.

Selv afviste den 53-årige enhver skyld i drabet, hvilket han gjorde under hele tirsdagens retssag.

»Nu drager du mig ind i nogle spekulationer.«

»Hvis man prøver at reducere sin skyld… Ja, jeg vil ikke spekulere over det. Jeg er skuffet over, jeg sidder her,« forklarede den 53-årige tiltalte.

Karina Skou, der forsvarer den 53-årige, fik efterfølgende mulighed for at spørge nærmere ind til ægteparrets forklaring.

Hertil responderede den 53-årige, at den 46-årige medtiltalte forsøger at ‘tromle sig over ham’.

»Jeg fik næsten hjerteslag. Han mener jo, det er mig, der har gjort det. Og det er barokt,« lød det fra den 53-årige.

Hustruen til den 46-årige medtiltalte har tidligere været sigtet i sagen, men er ikke blevet tiltalt på grund af manglende beviser.

Tirsdagens retsmøde var det første ud af ni.

Ved retsmødet sagde den 53-årige også, at der gennem en periode havde været uoverensstemmelser mellem ham og Eddie. Blandt andet på grund af Eddies hund og nogle brud på regler, den 53-årige havde opstillet, hvis Eddie ville opholde sig på hans grund.

Desuden erkendte den tiltalte at have transporteret tønderne med Eddies lig til en adresse i Frederikshavn. Han siger dog til dette, at han ikke var klar over, Eddies lig lå blandt resterne af murbrokker og jordrester, som også var i tønderne.

Den 53-årige påpegede slutteligt, at den 46-årige medtiltalte var bange for Eddie, den dag han blev skudt og brændt. Nærmere opklaring af drabet på Eddie kom vi ikke torsdag.

Begge nægter sig skyldig i manddrab. Den 46-årige erkender usømmeligt omgang med lig.

Torsdag foregår det andet retsmøde, hvor den 46-årige medtiltalte skal afgive sin forklaring i retten.

