»Hjulet ryger af kørestolen, og den flyver fremad. Farmor ryger med hovedet ned i asfalten, og hun bløder fra hovedet og fra øjet. Jeg var fuldstændig i panik.«

Sekunder forinden sad 90-årige Else Christensen lunt og trygt i en lånt kørestol. For første gang i 15 år skulle hun se julemarkedet i Ridehuset, bagefter skulle hun se julelys på Strøget, og så på restaurant.

Det var lørdag eftermiddag, og det var Else Christensens 90-års fødselsdag, og dagen havde været planlagt længe forinden sammen med hendes to børnebørn.

De tre nåede dog kun at være i byen en halv time, før hjulet røg af Else Christensens kørestol, og hun faldt ud. Nu leder hendes barnebarn, Sabine Bukholt Christiansen efter en sygeplejerske, der hjalp hendes farmor lørdag omkring klokken 16.30 lige foran Ridehuset i Aarhus C

»Jeg var i choktilstand, og så kom der en kvinde hen og sagde, hun var sygeplejerske - og så begyndte hun bare at hjælpe. Hun holdt overblikket, talte med farmor, fik nogen til at hente papir og talte med ambulancen,« siger Sabine Bukholt Christiansen.

Kvinden blev der, helt til familien blev hentet af ambulancen og kørt på Skejby Sygehus, og der gik omkring en halv time.

»Når man er ved bevidsthed, tager det åbenbart lidt længere tid, selvom jeg tænkte, den var langsom og skulle komme med det samme, når det var farmor. Men kvinden vidste, hvad hun skulle gøre. Jeg tænkte ‘hold da op, du spørger farmor om meget’, men det var for at tjekke, hun ikke havde hjernerystelse,« siger Sabine Bukholt Christiansen.

Samtidig havde både sygeplejersken og farmor, Else Christensen, overskud til at berolige Sabine Bukholt Christiansen.

»De blev ved med at sige, det ikke var min skyld, og at jeg ikke skulle være ked af det. Jeg følte jo, det var min skyld, fordi jeg kørte med hende. Men farmor er bare sej, hun sagde bare til sygeplejersken ‘så glemmer jeg da i hvert fald aldrig min 90-års fødselsdag,« siger Sabine Bukholt Christiansen grinende.

Selvom Else Christiansen tog faldet med et smil, har det også betydet meget for hende, at nogen kom og hjalp.

»Det betød så meget for min farmor at tænke på, hvis hun havde været alene, så kommer der faktisk nogen og hjælper en, når man har brug for det. Det giver en tryghed,« fortæller Sabine Bukholt Christiansen.

Derfor søger Sabine Bukholt Christiansen nu også kvinden på Facebook. De vil nemlig gerne takke hende og fortælle, hvor meget det har betydet for dem.

»Jeg er så flov over, at jeg ikke nåede at sige tak, og min farmor vil så gerne fortælle hende, hvor stor betydning, det havde, og sende hende nogle blomster,« siger Sabine Bukholt Christiansen.

Fødselsdagen blev lidt en anden. Med sodavand, lagkage og 500 i kortspil på hospitalet. Og selvom Sabine Bukholt Christiansen kalder det »sørgeligt«, at fødselsdagen blev fejret sådan, havde Else Christiansen dog stadig overskud til drillerier.

»Vi drillede hende med, at nu fik hun da skiftet maden fra restauranten ud med gratis mad på hospitalet, så sparede vi da de penge,« afslutter hun.

Else Christiansen blev udskrevet søndag og har det fint efter omstændighederne.