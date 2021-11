Mandag formiddag er en 35-årig mand død efter en brand i hans lejlighed på Nyringen i Risskov i Aarhus.

Ifølge brandvæsnet skulle der være sket en eksplosion i den 35-årige mands lejlighed, så der lød et stort brag. Derefter opstod den voldsomme brand.

De øvrige beboere i opgangen blev evakueret og er ikke umiddelbart kommet noget til.

»Vi får anmeldelsen klokken 09.44. Da vi kommer derud med brandvæsnet, er der en ret voldsom brand i gang,« siger kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi Jakob Christiansen til B.T.

På Twitter skriver politiet, at de skal foretage nogle tekniske undersøgelser på stedet og formentlig ikke kommer til at kunne sige noget om brandårsagen i dag.

»Flammerne stod ud ad stort set alle vinduer, da vi kom derud. Lejligheden er totalt udbrændt,« oplyser operationschef ved Østjyllands Brandvæsen Thomas Jørgensen til B.T.

Beboere i opgangen var allerede i gang med at evakuere sig selv, da brandvæsnet og politiet ankom.

Brandvæsnet oplyser, at skadeservice nu også vil lave kontrol af de øvrige lejligheder for at tjekke efter skader. Branden var dog begrænset til den ene lejlighed.

Brandvæsnet har nu slukket branden, og den 35-åriges pårørende er underrettet.

B.T. følger sagen.