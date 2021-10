Der findes nok ikke mange almene boligbygninger, som er blevet omtalt helt lige så meget som dem, man finder i Odense-bydelen Vollsmose.

Senest er de ens bygninger, der blev opført for over 40 år siden, blevet omtalt, fordi de skal rives ned.

Men det er ikke alle bygninger, der står til en nedrivning – nej, en del står faktisk overfor en gennemgribende smukkesering, som i sidste ende skal gøre området mere attraktivt at bo i.

Og det er ikke bare en hvilken som helst renovering, som Vollsmose-bygningerne står overfor.

Bygningerne i Fyrreparken, som altså er en del af Vollsmose, bliver faktisk det største boligområde i hele landet, der er certificeret som et bæredygtigt byggeri med en såkaldt DGNB-certificering.

Hvad er en DGNB-Certificering? Certificeringen DGNB bygger på FN's definition af bæredygtighed. I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder Miljømæssig kvalitet Økonomisk kvalitet Social kvalitet Teknisk kvalitet Proceskvalitet Områdekvalitet. Kriterierne opdateres løbende, i takt med, at branchen får ny viden og praksis. Kilde: Green Building Council Denmark.

Tanken er, at renoveringen af området skal forvandle Fyrreparken fra ghetto til et moderne og levende boligområde.

»Tidligere var alle opgangene stort set ens. Så man skulle kende sit husnummer eller den træfigur, der står ved siden af,« siger Andreas Kops, som er arkitekt på projektet for Erik Arkitekter A/S, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Nu bliver det mere individuelt, opdeles så det minder om byhuse og får teglstensfacader i to forskellige farver – en lys og en mørk – og husene adskilles med Cembrit facadeplader, som også er valgt til lejlighedernes indvendige altaner.«

Helt konkret skal bygningerne i Fyrreparken beklædes med vindspærrere fra firmaet Cembrit og så skal bygningernes facader udskiftes.

Her ses en illustration af, hvordan Fyrreparken kommer til at se ud, når renoveringen i området er afsluttet. Foto: Erik Arkitekter A/S Vis mere Her ses en illustration af, hvordan Fyrreparken kommer til at se ud, når renoveringen i området er afsluttet. Foto: Erik Arkitekter A/S

Og arbejdet i Fyrreparken er allerede godt i gang.

Man forventer at være færdige med renoveringen i området i begyndelsen af 2023, og til den tid vil der være nedlagt 26 lejligheder blandt andet som følge af sammenlagte lejligheder.

Fyrreparken bestod i 2020 af i alt 504 boliger, men vil ved byggeprojektets afslutning altså rumme 478 lejligheder i stedet.