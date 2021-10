En usædvanlig sag har i dag været for retten i Odense.

Her blev i alt syv mænd idømt mellem otte måneder og 2 års fængsel for at have medvirket til et groft overfald, der endte med, at en 26-årig mand fra Odense blev stukket med kniv.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Det usædvanlige ved sagen er, at Fyns Politi ikke har været i stand til at afgøre, hvem af de nu dømte mænd, der stak offeret med kniven.

De dømte er derfor alle blevet fundet skyldige i medvirken ved ledsagelse og passivitet i knivoverfaldet på den 26-årige mand.

»Ud fra efterforskningen og ikke mindst overvågningsbillederne er det tydeligt at se, at de nu dømte deltog i overfaldet netop gennem at løbe efter manden – altså deres ledsagelse, og gennem passivitet – det faktum at de intet gjorde for at forhindrede overfaldet, og at de på den måde deltog passivt i det,« siger specialanklager Klaus Lauridsen fra Fyns Politi og fortsætter:

»Dommen er derfor vigtig, fordi den slår fast, at man godt kan være skyldig ved at indgå i et overfald gennem at være aktivt til stede og blot forholde sig passivt.«

Overfaldet fandt sted 5. marts 2021 på Nyborgvej lige ved Vildrosevej i Odense.

Her kørte en bil med vilje ind i den 26-årige mands bil, og herefter blev han overfaldet, stukket ned, sparket og slået.

Forud for overfaldet havde flere biler i minimum en halv time kørt rundt i området uden et formål.

Pludselig fik gerningsmændene kontakt med offerets bil, og de valgte at køre efter ham og forsøge at afskære ham muligheden for at komme væk.

Den 26-årige mand forsøgte at slippe væk ved at køre fra Vildrosevej, hen over fortovet og ud på Nyborgvej. Og her kørte en af gerningsmændene så direkte ind i den 26-åriges køretøj.

Derefter forsøgte den 26-årige mand at slippe fra de nu dømte gerningsmænd til fods, men han endte med at falde og blev i den forbindelse stukket med en kniv og udsat for både spark og slag, hvorefter gerningsmændene stak af fra stedet i deres biler.



Den voldsomme hændelse blev optaget af flere overvågningskameraer i området, og det er på baggrund af optagelserne, at de syv gerningsmænd nu er blevet dømt.