Danskerne har været ekstra hurtige til at købe boliger i 2021.

Næsten tre ud af fire boliger er revet væk i løbet af seks måneder, og det er mere end normalt, skriver boligsiden.dk.

Opgørelsen er for boliger, der er sat til salg i første kvartal, og som sidenhen er blevet solgt inden for et halvt år.

Stigning af salg gælder ikke kun én type bolig. Det gælder hele linjen - villaer, rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.

»Der er solgt langt flere boliger i år end tidligere, salgstiden er raslet ned siden foråret 2020, og udbuddet har været historisk lavt. Derfor har de sælgere, der har sat til salg i starten af 2021, også haft markant højere chance for at få solgt end tidligere, og mange har tilmed haft gode chancer for at få et hurtigt salg,« siger Kasper Fredløv, der er boligøkonom hos Boligsiden til boligsiden.dk.

Den største stigning findes for huse.

I 2020 blev 59 procent af huse, der var sat til salg i første kvartal, solgt inden seks måneder, mens andelen i 2021 var på hele 73 procent.

Salget af lejligheder og sommerhuse er dog henover sommeren faldet til det niveau, der var før coronakrisen. Hos hussalgene er der stadig en stigning, men her er efterspørgsmål også større end, hvad der bliver sat til salg.