Det kan vist ikke være gået nogens næse forbi, at der er rift om landets udbud af ejerlejligheder.

Men selvom danskerne længes efter de eftertragtede boliger, er det højt sandsynligt ikke fordi, at de selv gerne vil bo i dem.

Nye tal viser nemlig, at det kun er hver niende ejerlejlighed, som bebos af dens respektive ejer, mens de resterende blot er lejere.

Det fremgår af en ny analyse fra ejendomsmæglerkæden Estate.

Med andre ord lyder analysen på, at det kun er 133.607 personer, hvor det er boligens ejer, der residerer, ud af de 1.073.339 registrerede etageboliger.

»Af landets etageboliger er det altså kun hver niende, der bebos af dens ejer, mens det store flertal bebos af lejere. Alligevel er det ofte ejerlejlighederne, der får det meste af opmærksomheden, fordi de især i de store byer gennem årene er steget markant i værdi, mens vi ikke hører særlig meget om huslejeniveauerne,« fortæller Thomas Hovgaard, der er presseansvarlig i Estate.

Og hvorfor efterspørgslen på ejerlejlighederne er så høj, mener Estate, at der er to gode grunde til.

Først og fremmest skyldes det den massive urbanisering, hvor det er blevet ekstra populært at bo – og studere – i de større byer som København og Aarhus.

Herudover peger Estate på, at efterspørgslen er stigende, da der ikke er blevet bygget nok nye ejerboliger, svarende til tidens udbud og efterspørgsel.

I takt med efterspørgslen, håber Thomas Hovgaard da også på, at problemet om de manglede boliger kan blive løst snarest, og her peger han blandt andet på, at den igangværende kommunalvalgkamp måske kan hjælpe med at øge mængden.