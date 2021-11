Først da sagen om de slettede sms'er kom frem i pressen, meddelte regeringen, at den ville forsøge at genskabe beskederne.

Indtil da havde Minkkommissionen forgæves ventet på svar fra Statsministeriet i 46 dage.

For allerede 13. september anmodede kommissionen om, at Statsministeriet forsøgte at gendanne og udlevere blandt andre Mette Frederiksens sms'er. Det oplyser kommissionen til B.T.

Men siden da har Minkkommissionen altså slet ikke hørt fra Statsministeriet angående den sag.

'Vi hører ikke noget i spørgsmålet om genskabelse af de slettede sms'er, før det gennem Justitsministeriet i fredags blev meldt ud, at det har bedt om politiets hjælp til at genskabe sms'erne,' oplyser Minkkommissionen til B.T.

Det vil sige fredag 29. oktober efter fire dage med massivt mediefokus på de slettede sms'er.

Og 46 dage efter kommissionen sendte brevet til Statsministeriet 13. september.

Sagen om de slettede sms-beskeder begyndte, da B.T. tirsdag kunne afsløre, at Mette Frederiksens stabschef og særlige rådgiver, Martin Justesen, har sat sin mobiltelefon til automatisk sletning af beskeder.

Onsdag bekræftede Minkkommissionen så, at også Mette Frederiksen, departementschef Barbara Bertelsen og departementsråd Pelle Pape havde sat telefonen til automatisk sletning.

Dette var kommissionen blevet meddelt 8. september – efter at den 132 dage tidligere havde bedt Statsministeriet og andre ministerier om at gemme sms-beskeder, mail og anden dokumentation.

Fem dage senere sendte kommissionen så et brev 13. september, hvor den anmodede Statsministeriet om at forsøge at gendanne beskederne.

Men den fik ikke aldrig noget svar.

Tiden er helt afgørende for at gendanne sms-beskeder, forklarer Niels Elgaard Larsen, ph.d. i datalogi fra Københavns Universitet.

»Jo hurtigere man kan komme i gang, jo større er chancen for at kunne genskabe,« siger han og uddyber:

»Når man sletter ting fra en telefon, bliver de typisk ikke rigtig slettet, man gør bare plads til nye ting. Men det betyder så også, at hvis man bruger telefonen, så bliver det skrevet på disken, og så risikerer man at overskrive andre slettede ting.«

»Så jo længere perioden er, hvor man bruger telefonen, jo større er chancen for at overskrive de områder, hvor de slettede ting faktisk lå. Derfor burde de have slukket alle telefoner og lagt dem i skuffen, så de ikke blev brugt,« forklarer Niels Elgaard Larsen, der også er næstformand i IT-Politisk Forening.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Statsministeriet.