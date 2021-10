'Et inferno af vold, narkohandel og døddrukne zombier.'

Sådan beskriver forfatter, kommentator og journalist Anne Sofie Tarp Danmarks hovedstad i et interview med Berlingske.

Hun har boet i København over flere omgange og fulgt udviklingen af byen tæt.

Og den passer hende ikke.

Hun nævner særligt druk som et stort problem for byen og beskriver det at bo der som at være på Roskilde Festival året rundt.

Roden til problemerne skal findes i det politiske arbejde på Københavns Rådhus.

»København er utroligt langt fra at være verdens bedste by. Jeg oplever, der er decideret foragt for indbyggerne fra kommunens side.«

»Det handler også om, hvem der synes, det er verdens bedste by. For indbyggerne mener jeg ikke, København er verdens bedste by,« siger Anna Sofie Allarp til Berlingske.

En del af hendes voldsomme kritik går blandt andet på parkeringsforholdene i byen, der de seneste år er blevet forringet.

Som tidligere beskrevet på bt.dk er der i kommunens budgetaftale for 2022 vedtaget yderligere tiltag, der skal gøre det sværere at være bilist i København. Det inkluderer blandt andet omdannelse af 5.000 parkeringspladser til dele- og elbilspladser samt sænkning af fartgrænsen fra 50 til 40 kilometer i timen flere steder.

Som beboer i Pisserenden i Indre By blev Anne Sofie Allarp inviteret til et møde med kommunen om, hvad man skal bruge den overskydende plads fra inddragne parkeringspladser til.

Et møde, der vækkede bekymring hos forfatteren.

»Deres egne forslag var noget i stil med beplantning, gynger til børnene eller kunst. Jeg tænkte, at de ikke havde nogen forståelse for, hvad det er for en situation, der udspiller sig på gaden. Børnene tør ikke være på gaden efter mørkets frembrud – eller bare efter klokken 17,« siger hun til Berlingske.

Københavns Kommune vil desuden oprette 15 nye parkeringszoner i udkanten af byen, hvor man i 2024 og 2025 har budgetteret med at hente 28 millioner kroner på parkeringsbøder.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Anne Sofie Allarp, men det er endnu ikke lykkedes.