Det bliver sværere og sværere at være bilist i København.

Det er tydeligt eksemplificeret i bydelen Østerbro, hvor det dagligt er en kamp for bilisterne at finde en parkeringsplads.

Det skriver Berlingske.

Indre Østerbro har 9.918 offentlige parkeringspladser, men kommunen har solgt 10.350 parkeringslicenser til beboere i området.

Lignende tal går igen i syv ud af ni licenszoner i hovedstaden, og det er med fuld politisk opbakning på Københavns Rådhus.

I kommunens årsbudget for 2022 er det også tydeligt, at man vil have biler til at fylde mindre i bybilledet.

5.000 almindelig p-pladser bliver omdannet til dele- og elbilspladser, og så skal fartgrænsen sænkes fra 50 til 40 kilometer i timen flere steder.

B.T. kunne i forbindelse med præsentationen af budgetaftalen berette, at kommunen i fremtiden vil budgettere med indtægter fra parkeringsbøder.

I 2024 forventer man at hente 28 millioner kroner i p-bøder. Det skal blandt andet ske ved at bruge 17,1 millioner kroner på parkeringsvagter i 15 nye parkeringszoner.

»På baggrund af kommunens erfaringer med p-kontrol er der en forventning om, at de ekstra p-vagter årligt indhenter et millionbeløb fra bilister, der eksempelvis parkerer ulovligt og til fare for andre trafikanter eller ikke betaler for deres parkering,« sagde Teknik og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) til B.T om kommunens beslutning.

Prisen for en parkeringslicens afhænger af, hvor langt ens køretøj kan køre på literen. For benzin- og dieselbiler ligger det mellem 1.015 og 4.060 kroner om året.

Kører man el- eller brintbil, koster licensen 205 kroner om året.