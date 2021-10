Forleden dag oplevede Facebook, Instagram og flere andre sociale medier så voldsomt et nedbrud, at tjenesterne var utilgængelige i adskillige timer.

Og her fredag aften tyder noget på, at den er gal igen.

Både Instagram og Facebook skiftes mellem at være enten langsomme eller helt utilgængelige, og på det sociale medie Twitter skriver mange brugere også om, at de ikke kan komme ind på platformene.

På siden Downdetecter.com, hvor brugere rapporterer eventuelle nedbrud, kan man også se, at der lige nu er store problemer med de mange sociale medier.

Facebook har også på deres Twitter-profil lavet et opslag, hvor de skriver, at de er klar over problemerne.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 8, 2021

Opdateres...