Resultatet var nedslående. Efter at have ledt efter en parkeringsplads i over en time, kom Susanne Sommer Johansens mand hjem uden at have gjort brug af sin parkeringslicens.

Alle pladser nær hjemmet på Østerbro var optaget.

I stedet måtte parret betale 200 kroner for en p-plads i de efterfølgende 12 timer.

B.T. har givet stribevis af eksempler på konsekvenserne af, at der ikke er parkeringspladser nok til alle i København.

Det medfører blandt andet, at håndværkere af nød parkerer ulovligt i byen og ofte giver udgiften til en bøde videre til deres kunder i hovedstaden.

Men nu vil Dansk Folkeparti trække i nødbremsen. Det skal være slut med at fjerne flere p-pladser København.

»Kommunens parkeringspolitik smadrer borgernes hverdag. Hver dag går der timevis med at finde en plads, og ofte er borgernes desperation så stor, at de parkerer ulovligt for blot at komme op i deres hjem,« siger Finn Rudaizky, som er gruppeformand for Dansk Folkeparti i Københavns Borgerrepræsentation.

Dansk Folkeparti foreslår nu, at en p-plads i gadeplan først nedlægges, når der konkret kan peges på en erstatningsplads, eksempelvis under jorden i samme lokalområde.

Finn Rudaizky foreslår at sætte en stopper for fjernelsen af flere p-pladser medmindre der kan udpeges en erstatning.

»Det betyder, at vi ikke accepterer, at der senere kommer en plads under jorden. For hvad skal borgeren bruge det til her og nu? Borgeren skal vide, at der ikke kan nedlægges en plads i en københavnsk gade, uden at der samtidigt konkret kan anvises en anden plads,« siger han.

Står det således til Dansk Folkeparti skal en plan iværksættes straks, så det aktuelle problem ikke vokser sig større.

De sidste 12 år er antallet af biler i København steget med 32.000. Hvor der i 2008 var 99.622 biler i byen, lød tallet i 2020 på 132.186.

I samme periode er antallet af parkeringspladser kun vokset med 2.400 til i alt 125.200. Det viser tal fra Københavns Kommune i et tidligere svar til det konservative medlem af byrådet Jakob Næsager.

Finn Rudaizky retter en skarp kritik af teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL)



»Jeg er helt med på, at Enhedslisten med deres totalt frakoblede virkelighedssans helst ser alle biler ud af byen, og jeg frygter, hvad de kan finde på, hvis de generobrer Teknik- og miljøborgmesterposten. Vi er derfor nu nødt til at dæmme op for udviklingen som stresser og ødelægger københavnernes hverdagsliv,« siger Finn Rudaizky.

Angrebet fra Finn Rudaizky kommer bag på borgmesteren:

»Jeg er noget overrasket over, at Finn Rudaizky pludselig er imod at nedlægge parkeringspladser. Finn har været med til at indgå flere aftaler om at nedlægge parkeringspladser. Derfor kommer det bag på mig, at Finn pludselig ikke længere vil være et grønt parti, der går ind for at nedlægge parkeringspladser til fordel for gode og grønne områder til københavnerne,« siger hun og fortsætter:

»Det må stå for Finns egen regning at mene, at vi i Enhedslisten er frakoblet virkeligheden. Rigtig mange københavnere stemmer heldigvis på partier, der vil bruge pladsen i byen på noget andet end parkeringspladser. Vi synes ikke, at byen skal være plastret til med biler, og derfor nedlægger vi gerne parkeringspladser for at skabe plads til flere grønne områder, der indbyder til ophold.«