Berits Hjemmepleje kommer ikke til at åbne sin afdeling i Aarhus igen.

Det er meldingen fra det private hjemmeplejefirmas direktør, Berit Bækgaard Thomsen.

»Jeg kan bekræfte, at vi ikke genåbner i Aarhus, og at dette er meddelt både til Aarhus Kommune og Styrelsen,« skriver direktøren i et mailsvar til B.T. og tilføjer:

»Eftersom alle borgerne er overgået til kommunen, har vi ingen indtægt. Det bliver for svært at trække borgerne tilbage, da de nu stifter bekendskab med andre plejere,« lyder det.

8. oktober blev Berits Hjemmepleje midlertidig lukket ned af Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor selskabet fik forbud mod at drive personlig og praktisk hjælp, omsorg og pleje i Aarhus.

Forbuddet kom efter et tilsynsbesøg 6. september og et møde 1. oktober.

Styrelsen fortalte, at de havde modtaget flere bekymrende henvendelser fra borgere.

Det betød, at omkring 1400 ældre borgere i Aarhus på ubestemt tid måtte undvære deres sædvanlige hjemmepleje.

Aarhus Kommune overtog herefter opgaverne, indtil Berits Hjemmepleje havde fået rettet op på de mange kritisable forhold.

Men det kommer altså ikke til at ske, da selskabet trækker stikket i Aarhus.

I sidste uge kunne B.T. fortælle om Camilla Haslam Gam, der i 2019 var ansat som SOSU-hjælper hos Berits Hjemmepleje i Aarhus.

Camilla Haslam Gam var SOSU-hjælper hos Berits Hjemmepleje i en periode i 2019. Foto: Privatfoto Vis mere Camilla Haslam Gam var SOSU-hjælper hos Berits Hjemmepleje i en periode i 2019. Foto: Privatfoto

Allerede dengang oplevede hun så kritisable forhold, at hun endte med at gå til sin fagforening.

Og bare seks måneder efter sin ansættelse, endte hun med at sige op på grund af de kritisable forhold.

Her oplevede hun blandt andet, at ledelsen slækkede på at få folk lært op og sendt til de rigtige kurser. Det var især ufaglærte og vikarer, der måtte yde pleje til borgere, som de reelt ikke havde styr på.

Hun oplevede også, at nyansatte alt for hurtigt blev kastet ud i at køre alene hjem til borgeren, selvom de ikke var klar til det. Desuden blev der afsat færre timer til besøg hos nogle borgere, end hvad de egentlig var visiteret til.

»Det er dybt forfærdeligt, at det har stået på så længe. Jeg er så lettet over, at retfærdigheden endelig har sejret,« siger Camilla Haslam Gam.

Udover afdelingen i Aarhus, der nu lukker helt, har Berits Hjemmepleje også afdelinger i Horsens og Hedensted. Disse fortsætter som hidtil.