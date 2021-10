Styrelsen for Patientsikkerhed har fredag midlertidig lukket ned for Berits Hjemmepleje, der dermed får et forbud mod at drive personlig og praksis hjælp, omsorg og pleje i Aarhus.

På styrelsens hjemmeside skriver de:

»Styrelsen vurderer, at der er kritiske problemer af væsentlig betydning for den fornødne kvalitet i den personlige og praktiske hjælp, pleje og omsorg, som Berits Hjemmepleje A/S tilbyder borgerne i Aarhus Kommune,« skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Det betyder, at omkring 1400 ældre borgere i Aarhus på ubestemt tid må undvære deres sædvanlige hjemmepleje.

Aarhus Kommune overtager herefter opgaverne, indtil Berits Hjemmepleje har fået rettet så meget op på de mange kritisable forhold, så påbuddet bliver ophævet.

Forbuddet kommer, efter et tilsynsbesøg den 6. september og et møde den 1. oktober og træder i kraft fredag 8. oktober 12.00.

Styrelsen fortæller, at de har modtaget flere bekymrende henvendelser fra borgere.

Samtlige borgere, der modtager ydelser af Berits Hjemmepleje, vil snarest blive kontaktet af Aarhus Kommune med information om, hvordan påbuddet kommer til at påvirke dem, lyder det.