Budrunder og huse, der bliver solgt, før ejendomsmæglerne når at banke et 'Til salg'-skilt i jorden. Det regner med guldstøv ned over villaejernes tage i disse måneder.

Alene siden årsskiftet er salgsprisen på et gennemsnitligt hus steget med knap 200.000 kroner.

Det viser tal, som B.T. har trukket i Boligsidens Markedsindeks.

For at være helt præcis er salgsprisen for et parcelhus i Danmark på 140 kvadratmeter steget fra 2.177.980 kroner i januar til 2.375.800 kroner i juli, svarende til en skattefri gevinst på 197.820 kroner på syv måneder.

Udbudspriserne er begyndt at blive justeret lidt ned i København, men salgspriserne er fortsat rekordhøje og ventes fortsat at stige – dog i et mere moderat tempo. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Udbudspriserne er begyndt at blive justeret lidt ned i København, men salgspriserne er fortsat rekordhøje og ventes fortsat at stige – dog i et mere moderat tempo. Foto: Thomas Lekfeldt

Og i området København by, der dækker Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner, er priserne stukket helt af.

Her er et hus på 140 kvadratmeter steget fra 5.672.940 kroner i januar i år til 6.492.780 kroner i juli, svarende til en stigning på 14,5 procent.

Københavnske husejere har altså sovet sig til en skattefri gevinst på 819.840 kroner på bare syv måneder, svarende til en gevinst på cirka 3.900 skattefri kroner om dagen.

I samme periode er udbudsprisen på villaer i København by imidlertid faldet med 0,7 procent, og det er et forvarsel om, at de voldsomme stigninger i salgspriserne vil begynde at flade ud.

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea. Foto: Pressefoto Vis mere Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea. Foto: Pressefoto

»Smertegrænsen er ved at være nået i de dyre områder, og derfor har vi siden april set, at udbudspriserne er begyndt at blive justeret lidt ned i dyre områder som København by,« siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann.

Men selvom udbudsprisen er faldet lidt, har salgspriserne altså fortsat pil op i København by.

Nedjusteringen af udbudspriserne i København by betyder nemlig blot, at ejendomsmæglerne har været lidt for optimistiske i prissætningen på 'Til salg'-skiltene og derfor har måttet justere lidt ned for at ramme en (stadig stigende) salgspris, der matcher en køber.

På landsplan er udbudsprisen på en gennemsnitlig villa på 140 kvadratmeter steget med cirka 126.000 kroner fra januar til juli i år, og udbudspriserne er også steget ganske pænt i de københavnske omegnskommuner og i Nordsjælland.

Se udbuds- og salgspriser her Udbudspriser Udvikling i udbudspriserne i kroner for villaer fra januar til juli 2021: Hele landet: Januar: 2.383.203. Juli: 2.509.274. Udvikling: +5,3 procent.

København by: Januar: 7.364.873: Juli: 7.316.405. Udvikling: -0,7 procent.

Københavns omegn: Januar: 6.925.289. Juli: 7.603.395. Udvikling: +9,8 procent.

Nordsjælland: Januar: 5.712.138. Juli: 5.973.485. Udvikling: +4,6 procent. Salgspriser Udvikling i salgspriser pr. kvadratmeter i kroner for villaer fra januar til juli 2021: Hele landet: Januar: 15.557. Juli: 16.970. Udvikling: +9,1 procent.

København by: Januar: 40.521. Juli: 46.377. Udvikling: +14,5 procent.

Københavns omegn: Januar: 33.267. Juli: 37.115. Udvikling: +11,6 procent.

Nordsjælland: Januar: 25.325. Juli: 28.494. Udvikling: +12,5 procent. Kilde: B.T.s egne udtræk fra Boligsidens Markedsindeks.

Men de let faldende udbudspriser i København by er en god indikator på, at udbudspriserne også vil blive justeret nedad uden for København i de kommende måneder, vurderer Lise Nytoft Bergmann.

»Hvis man vil vide noget om, hvordan boligmarkedet vil udvikle sig i fremtiden, skal man have øjnene fast rettet mod de dyre områder i København. Og der er der ikke lige så meget knald på boligmarkedet, som der var under forårets coronanedlukning. Den tendens vil vi også se sprede sig som ringe i vandet uden for København,« siger hun og tilføjer:

»Vores forventning er, at stigningstakten i huspriserne vil aftage i årets sidste måneder. Og heldigvis for det. For det siger sig selv, at prisstigninger på 15 procent om året ikke kan fortsætte ret lang tid, før det kører af sporet. Til sidst vil folk jo skulle bruge hele deres indkomst på bolig, og det er uholdbart.«

Nordea forventer ikke prisfald, men derimod svagt stigende huspriser den resterende del af året.

»Det bliver en blød landing,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Det skyldes blandt andet en forventning om let stigende renter, som vil gøre det dyrere at købe hus, og udsigten til en boligskattereform i 2024, som i mange tilfælde vil betyde stigende boligskatter.

Også hos ejendomsmæglerkæden Nybolig forventer man, at prisstigningerne har toppet i denne omgang.

»Vi forventer, at boligpriserne gradvist vil flade ud sidst på året. Derfor kan vi godt opleve enkelte måneder medmindre prisfald, som er normalt for sæsonen, men vi forventer ikke, at det medfører generelt faldende boligpriser på sigt, fordi økonomien grundlæggende er stærk,« siger administrerende direktør i Nybolig Peter J. Mattsen.

Han påpeger, at der fortsat er høj efterspørgsel på boliger, blandt andet fordi genåbningen af Danmark har sat gang i et solidt opsving i samfundsøkonomien.

Derfor har potentielle boligsælgere fortsat en gylden mulighed for at slå til i et attraktivt marked, lyder det fra Nybolig.

»Betingelserne er stadig gunstige for danskere, der overvejer at sælge boligen og flytte i noget nyt. Salgstiderne er lave, og boligpriserne stiger fortsat på tværs af alle boligtyper,« siger Peter J. Mattsen.