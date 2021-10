Mangel på sygeplejersker presser Nykøbing Falster Sygehus, der nu er gået i gang med at rekruttere social- og sundhedshjælpere.

»Det er noget, vi har arbejdet med et godt stykke tid, og som er vores absolutte højfokusområde i de kommende år. Vi ved jo, at når vi ser 10 og 20 år frem, så kommer manglen til at blive endnu større. Initiativet på Nykøbing Falster Sygehus er et spændende skridt i vores arbejde med at bruge flere faggrupper på sygehusene,« siger Jesper Gyllenborg, der er koncerndirektør i Region Sjælland, til TV 2 Øst.

Det er ikke kun på Nykøbing Falster Sygehus, at der mangler personale.

Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser ifølge TV 2 Øst, at Region Sjælland fra december 2020 til maj 2021 forgæves har søgt 810 gange efter en sygeplejerske.

Det svarer til, at lidt over hvert andet forsøg mislykkes (54 procent).

Manglen på sygeplejersker betyder, at 10 senge på sygehuset lige nu er lukket ned. Heller ikke alle patienter får plads på en stue.

Til mediet fortæller flere sygeplejersker desuden, at de er kede af det, når de går hjem, og flere siger op eller forlader faget som følge af den pressede hverdag.

De nyansatte social- og sundhedshjælpere vil blive tilbudt et oplæringsforløb, der tilrettelægges alt efter den baggrund, de har. På medicinsk afdeling håber man nu, at nye medarbejdere vil kunne afhjælpe situationen.