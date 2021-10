»Det er især i år vigtigt at blive vaccineret mod influenza, fordi vi forventer en vinter med særligt mange luftvejsinfektioner, og fordi covid-19 fortsat er iblandt os.«

Sådan siger læge Andreas Rudkjøbing i en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen.

Siden 1. oktober har der været åbent for gratis influenzavaccination rundt om i landet for særligt udvalgte grupper.

Det gælder personer over 65 år, personer, der lever med en kronisk sygdom, gravide i 2. og 3. trimester, personer med svær overvægt og andre, der er i særlig risiko for svær influenza.

Skal du have influenza-vaccinen?

For at prioritere vaccination af sårbare grupper, har Sundhedsstyrelsen opfordret til, at det indtil 22. oktober udelukkende er personer, der er omfattet af det gratis tilbud, herunder personer i øget risiko, der bliver vaccineret.

Fra denne dato kan alle andre gruppe også blive influenzavaccineret – dog mod betaling.

Udtalelsen fra Andreas Rudkjøbing er en påmindelse til risikogrupper om det gratis tilbud, der gælder frem til 15. januar 2022.

Han påpeger dog, at det er bedst at blive vaccineret tidligt på sæsonen for at være sikker på, at man er beskyttet i løbet de kommende måneder og for at være sikker på, der er nok vacciner.

Hvis man er omfattet af det gratis vaccinationstilbud, kan man bestille tid til vaccination hos lægen, møde op på apoteket eller på en privat klinik.

Som noget nyt i år anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at børn mellem to og seks år bliver vaccineret mod influenza.

Hvor kan jeg blive vaccineret?