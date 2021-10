Tove Ditlevsen, Danielle Steel og Carmen Mola.

Alle tre har det tilfælles, at de er forfattere og kvinder – hvis vi altså lige ser bort fra, at spanske Carmen Mola slet ikke er en kvinde, men derimod tre mænd.

Forvirret? Her følger forklaringen.

Fredag skulle bogprisen Planeta uddeles i Barcelona, men da forfatteren Carmen Mola blev udråbt som vinder, var det ikke en kvinde, men derimod de tre manuskriptforfattere Agustín Martínez, Jorge Díaz og Antonio Mercero, som gik på scenen og modtog prisen samt en million euro. Det skriver blandt andet CNN.

Synes du, det er snyd, at tre mandlige forfattere udgiver bøger under et kvindeligt navn?

Under pseudonymet har de skrevet blodige og nu prisvindende thrillerromaner.

Men 'tricket' er ikke stoppet ved navnet.

På hjemmesiden for Carmen Molas litterære agent beskrives hun som en Madrid-født forfatter, og i tidligere interviews er det fortalt, hvordan hun bor i byen med sin mand og børn, mens hun arbejder som universitetsprofessor. Der er sågar billeder af en kvinde, som er taget bagfra, på hjemmesiden.

Det fremgår også, at Carmen Mola er et pseudonym, fordi forfatteren har ønsket at forblive anonym.

Men at det nu viser sig at være tre mænd, der står bag navnet, har alligevel været en svær pille at sluge for dele af den spanske litteraturscene.

Beatriz Gimeno, forfatter, feminist og tidligere leder af Spaniens Kvindeinstitut, er bestemt ikke tilfreds med afsløringen.

»Udover at bruge et kvindeligt pseudonym har disse fyre brugt år på at lave interviews. Det er ikke kun navnet, det er den falske profil, de har brugt til at snyde læsere og journalister. Svindlere,« skriver hun på Twitter.

En regional gren af selvsamme institut udvalgte i 2020 Carmens Molas forfatterskab som feministisk læsning.

Forfatterne selv tager kritikken ganske roligt.

»Det er ikke til at overse, at idéen om en universitetsprofessor og mor til tre, der underviser i algebraundervisning om morgenen og om eftermiddagen skriver romaner om vild og makaber vold, har været god for markedsføringen,« forklarer de ifølge CNN til den spanske avis El Mundo.