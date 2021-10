Den populære BMX-bane 'Holmen Dirt' har i tyve året været centrum for byens skatere og ageret fritidstilbud for børn og unge, skoler og andre interesserede.

Men nu lukker Københavns Teknik- og Miljøforvaltning ned for det grønne område. Det skriver Politiken.

Holmen Dirt startede nemlig som et hobbyprojekt, men som tilslutningen blev større og større, har Holmen Dirt, der ligger på Christianshavn, nu været nødsaget til at søge om brugsretten over området. En ansøgning, der er blevet afvist af forvaltningen.

»Vi synes selvfølgelig, det er unfair. Der er en masse andre byggerier, som ligger inden for beskyttelseslinjen, og som er meget mere synlige og forstyrrende i terrænet, end vi er«, siger Behroz Karimi, der er formand for Holmen Dirt.

Hvor banen skal ligge nu, ved vi ikke. Foto: Holmen Dirt Vis mere Hvor banen skal ligge nu, ved vi ikke. Foto: Holmen Dirt

Holmen Dirt, håbede på at få dispensation, men det har Teknik- og Miljøforvaltningen ikke givet. Det handler ifølge forvaltningen om, at det ikke kan lade sig gøre rent juridisk.

»Forvaltningen har kigget på alle de muligheder, der kunne være for at opnå dispensation, men det har desværre ikke været muligt«, står der i et skriftligt svar til Ibyen.

Mener du, at 'Holm Dirt' skal have lov til at blive?

Andre bygninger inden for beskyttelseslinjen har dog tidligere fået dispensation for eksempel andelsboligerne 'Halvtolv' og en kajakklub.

Men det handler ifølge forvaltningen om, at der allerede var byggeri på netop det område, og at det ikke har skabt forandringer i landskabet.

Formanden frygter, at foreninge må lukke. Foto: Holmen Dirt Vis mere Formanden frygter, at foreninge må lukke. Foto: Holmen Dirt

Københavns Kommune vil dog gerne hjælpe Holmen Dirt med at finde et nyt sted til deres BMX-baner. Det er Behroz Karimi selvfølgelig glad for, og han ser frem til at drøfte mulige løsninger med kommunen, men han er samtidig forbeholden.

Holmen Dirt frygter nemlig, at kommunen finder et sted langt væk fra byen. Og det vil give problemer i forhold til tilslutningen, men også lokalmiljøet, som BMX-klubben er enormt afhængige af.

»Vi har 300 medlemmer, og de kommer ikke til at tage langt ud. Derudover samarbejder vi med den lokale skole og flere fritidstilbud. VI har også mange samarbejder med lokale forretninger. For eksempel sponsorerer SuperBrugsen os,« siger Behroz Karimi til B.T.

Derfor frygter formanden nu, at Holmen Dirt helt må lukke.

»Men vi siger ikke nej til kommunens hjælp. Vi stiller os ikke på bagbenene.«

Derfor mødes Behroz Karimi og nogle af de andre medlemmer i dag på cykelbanen, hvor de skal diskutere konkrete løsningsforslag. De skal senere præsenteres for Københavns Kommune, som han håber, er åbne overfor forslagene.