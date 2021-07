»På cafeen har vi desværre en medarbejder, som er konstateret positiv. Han har serveret mandag-torsdag i uge 29 og har især betjent gæster på vores terrasse og i sceneområdet, både i dagtimerne og om aftenen.«

Det skrev Jakobs Café & Bar i Skagen på Facebook fredag. Og da den coronasmittede tjener havde været nær kontakt til to af kollegaerne, kom cafeen ned på tre tjenere og var derfor nødt til at begrænse antallet af reservationer og ændre åbningstiderne.

Desværre var skaden sket.

Lørdag morgen fortæller cafeen nemlig, at de nu har tre smittede blandt deres personale, og at de derfor har valgt at lukke i nogle dage, til de har overblik over situationen.

Ejeren af stedet, Jakob Sund, ønsker ikke at udtale sig til B.T.

Cafe & Restaurant Kokkenes kunne ligeledes melde ud lørdag, at de var ramt af corona.

På Facebook skriver de, at en medarbejder er blevet testet positiv på en lyntest. Derfor skyndte restauranten sig herefter at lukke ned.

»Vi ønsker ikke at gamble med noget. Ja, det er dyrt at holde lukket en aften i højsæsonen, men gæsternes ve og vel kommer foran det,« siger Henrik Jørgensen, der er tjener på Cafe & Restaurant Kokkenes.

Indehaveren af Restaurant Kokkenes, Lars Trie, fortæller, at det er nu, restauranten ellers skal tjene pengene:

»Vi har 30-40 procent af årets omsætning her i juli,« fortæller han til B.T.

Søndag holder de ligeledes lukket, så alle ansatte kan få foretaget en pcr-test. Håbet er, at Kokkenes igen kan åbne i løbet af mandagen.

Følg Cafe & Restaurant Kokkenes samt Jakobs Café & Bar på Facebook for at holde dig opdateret om, hvornår de åbner op igen.