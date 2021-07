»I dag skal der festes og høres høj musik. Folk skal kunne høre, at vi er her, og i morgen gør vi det igen.«

Det siger skagboen Søren Dietz meget begejstret. Uge 29 er nemlig en festuge i hans hjemby, som han ser frem til hele året.

Her kommer der omkring 50.000 turister til Danmarks nordligste by, Skagen. Turister, som Søren gerne vil sende et klart signal til:

»Det er vigtigt for os, at turisterne mærker, de er velkomne. Og når der endelig sker noget i en by som Skagen, hvor der ellers ikke sker så meget, så tager vi selvfølgelig del i det og fester med,« siger han.

Søren Dietz bor i Skagen og glæder sig hvert år til uge 29. Vis mere Søren Dietz bor i Skagen og glæder sig hvert år til uge 29.

Faktisk kan Søren Dietz være bekymret for, at der kunne opstå 'Løkken-tilstande' i Skagen:

»Jeg ved, at de lokale gør rigtig meget for at byde turisterne velkomne. Vi er nemlig bange for at skræmme folk væk, som de gjorde i Løkken, hvor man mistede rigtig mange penge,« fortæller Søren Dietz.

Så for at omfavne turisterne lever Søren Dietz og vennerne sig lidt ind i en helt bestemt ånd:

»Den, hvor det hele gerne må være lidt ekstravagant. Det er den måde, vi gør det på. Det er sjovt,« siger han og griner.

For godt nok joker de lidt med, at de skal have en lyserød polo og Lacoste-sko på, når de skal ned i byen. Men når det så er sagt, glæder skagboerne sig til at møde en masse mennesker fra hele Danmark.

»Den generelle holdning er, at folk nyder det, og at det er et plus for vores by,« mener Søren Dietz.

En påstand, der faktisk kan underbygges af tørre tal.

En Megafon-undersøgelse af turismen i Skagen, der er foretaget af Turisthus Nord, viser nemlig, at størstedelen af byens beboere er vilde med turister – også dem, der besøger byen i højsæsonen.

95 procent af de adspurgte svarer, at de er 'positive' eller 'meget positive' over for turisterne i byen.

Derudover vurderer 94 procent af skagboerne, at turismen er vigtig for et aktivt forretningsliv i byen.

»Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, at skagboerne er vilde med turister,« siger René Zeeberg, der er direktør i Turisthus Nord.

René Zeeberg er direktør i Turisthus Nord. Vis mere René Zeeberg er direktør i Turisthus Nord.

Og netop turisterne er en af grundene til, at Thomas Henriksen elsker at bo i Skagen. Han elsker nemlig byens to sider:

»Det, der er spændende ved Skagen, er, at vi om sommeren har et helt andet klientel af mennesker, der har en kæmpe fest. Om vinteren er det skagboerne, der siger hej til hinanden i Rema 1000. Det er mega fedt,« siger han og fortsætter:

»Det er det, som kendetegner Skagen. Der er knald på om sommeren og stille og roligt om vinteren.«

Thomas Henriksen bor midt i Skagen og elsker sommeren med de mange turister. Vis mere Thomas Henriksen bor midt i Skagen og elsker sommeren med de mange turister.

Turismen i Frederikshavn Kommune, som Skagen hører under, omsætter normalt for tre milliarder kroner og har halvanden million gæster om året. Én million af de gæster, er dem, der besøger Skagen.

René Zeeberg skønner, at der bliver brugt mellem 1,9 og to millioner kroner i Skagen, hvor størstedelen af indtjeningen sker i juni, juli og august.

»Sommerens indtjening gør, at mange forretninger kan holde åbent hele året, og derfor er sommeren vigtig for os,« siger han.