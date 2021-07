Solen skinner, og flere luksuriøse køretøjer har fundet vej til Danmarks nordligste by i den såkaldte 'Hellerup-uge'.

Et misvisende navn, hvis du spørger skagboeren Mogens Bandholm. Han mener, at Skagen nærmere bliver forvandlet til Sunny Beach.

»Skagen er blevet en skodby. Danmarks Sunny Beach. Der mangler stil,« siger Mogens Bandholm, der er formand for Beboerforeningen for Skagen Centrum.

Han er ikke imod de 50.000 turister, som turisthuset Toppen af Danmark skønner vil besøge Skagen i de her dage, siger han.

Mogens Brandholm er formand for Beboerforeningen for Skagen Centrum. Vis mere Mogens Brandholm er formand for Beboerforeningen for Skagen Centrum.

Men imod mikset af dem, der kommer.

»De kommer ikke for at opleve det ægte Skagen. Jeg oplever ikke nogen, der spørger mig om vej til Rødstens Klit. De spørger, hvor den nærmeste 'beværtning' er,« fortæller 74-årige Mogens.

Ifølge ham har Skagen mistet sin værdighed. For Skagen er ikke fest og ballade, som han siger:

»Skagen er Skagen. Det vil sige fisk, natur, kunst og lyset. Ikke streetfood og musik,« konstaterer Mogens, der er godt træt af musikstøj fra både øst og vest.

Hvor ville du helst rejse hen i uge 29?

Han har derfor valgt at rejse væk, mens festugen står på. Dog er Mogens ikke i tvivl om, hvorvidt han ønsker at vende hjem til Skagen igen, når festlighederne er ovre.

Han tror nemlig på, at Skagen vil blive 'sig selv' igen:

»Jeg vil ikke flytte væk. Jeg tror på, at Skagen ændrer sig hen ad vejen. Tror, folk bliver trætte af det her, og derfor vil tiden løse problemet,« siger han og fortsætter:

»Men jeg er utålmodig og stædig og står derfor frem, selvom jeg ved, at det koster øretæver.«

Men kan ikke komme udenom, at turisterne er vigtige for Skagen og resten af Frederikshavn Kommune. Også selvom det måske ikke er de turister, som Mogens helst ser i sin barndomsby.

Uge 29 er nemlig en god indtægskilde for kulturlivet og de kommercielle butikker. Det fortæller Mette Hardam (V), der er formand for Kultur- og Fritidsudsvalget i Frederikshavn Kommune:

»Vores turister er enormt vigtige, og Skagen har brug for dem. Men selvfølgelig skal hensynet til beboerne være der,« siger hun.