Mandag åbnede landets skoler igen op, da sommerferien sluttede.

Nu stå der igen på undervisning, frikvarterer og håndsoprækninger.

Men mange stiller sikkert dette spørgsmål:

Hvordan går det egentligt med at overholde færdselsreglerne, når far eller mor, som selv er på vej på arbejde, skal aflevere deres barn ved skolen, inden første timer starter klokken otte om morgenen?

Det kan give mange sommerfugle i maven, når den nye skoletaske skal luftes for første gang. Foto: Arkivfoto Vis mere Det kan give mange sommerfugle i maven, når den nye skoletaske skal luftes for første gang. Foto: Arkivfoto

Politiet har i hele landet i besluttet at holde ekstra øje med trafikken ved netop skolerne i denne uge.

Og det er der tydeligvis brug for. Ved en lignende kontrol i 2020 blev der på landsplan uddelt 7078 bøder for fartovertrædelse ved skolerne, skriver nordjyske.dk

Derudover benyttede 118 voksne ikke sikkerhedssele.

Og i 72 tilfælde var børn ikke spændt fast.

Forældre tænker måske, at der ikke er så langt hen til skolen, eller at der ikke køres så stærkt Thomas Ottesen, politikommissær

Ligeledes blev 87 voksne taget for at bruge mobiltelefon under kørsel.

»Vi udfører de her kontroller, så børnene kan komme sikkert til og fra skolerne,« siger politikommissær Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi til nordjyske.dk

Han slår fast, at det typisk skyldes travlhed eller uopmærksomhed, når mor og far overtræder færdselsreglerne ved skolerne.

»Der er for eksempel den med manglende brug af sikkerhedssele. Forældre tænker måske, at der ikke er så langt hen til skolen, eller at der ikke køres så stærkt,« siger Thomas Ottesen til nordjyske.dk.