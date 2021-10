Snart skifter trafiklysene foran Tivoli udseende.

Den folkekære forlystelshave har fået lov af kommunen til at udskifte det rød/grønne fodgængersymbol af den ikoniske mandefigur med en figur af Pjerrot i en to-årig forsøgsperiode i fodgængerfelterne ved de to indgange på Vesterbrogade og Bernstorffsgade.

»Vi har hænderne i vejret, for vi er super stolte og glade. Vi opfatter det som det som et skulderklap, at vi får lov til at blive en del af bybilledet« siger Tivolis pressechef Torben Plank til B.T.

Det er politikerne i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, der har givet Tivoli grønt lys på et møde i mandags.

Pierrot er en klovnefigur, der er omkring 400 år gammel. Familien Price bragte ham til Danmark i 1800, hvor han optrådte om sommeren på Dyrehavsbakken. I dag findes figuren Pjerrot også i Tivoli i København og i Tivoli Friheden i Aarhus. Foto: Illustration/Københavns Kommune

Dog fik Enhedslisten tilknyttet en såkaldt protokolbemærkning til afstemningen, da partiet ønskede at sætte en lidt anderledes retning for forslaget.

»Der er flere roller i Pantomimeteatret, som er udgangspunktet for Tivolis symboler, og vi tænker, at en kvindelig figur som Columbine vil kunne tilføre en form for kønsbalance og kunstnerisk alsidighed, så det ikke kun er komikken, men også dans. Men det er op til Tivoli, siger Enhedslistens Gorm Anker Gunnarsen, der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget, til B.T.

Columbine er en karakteristisk figur i Tivolis gamle have. Ofte kan hun ses på Pantomimeteatret i Tivoli, hvor hun optræder med Harlekin og Pjerrot, og andre figurer fra de gamle historier.

Tivolis pressechef Torben Pank er ikke umiddelbart afvisende over for Enhedslistens input.

Arkivfoto fra en af Tivolis tidligere sæsonåbninger. Her er det Harlekin, Columbine og Pjerrot, der byder gæsterne velkommen. Foto: Casper Christoffersen

»Det kunne vi sikkert godt. Pjerrot er et let piktogram at lave og nemt at gengive på et trafiklys. Hvis det nu bliver en succes, så er der vel ikke noget i vejen for, at det måske kan blive fulgt op af en Columbine. Men det må tiden vise. Først og fremmest tror jeg, vi bare skal være glade for at have fået lov,« siger han.

Socialdemokratiet finder det ikke nødvendigt at trække ligestilling ned over hovedet på Tivolis trafiklys, hvorfor de heller ikke har tilsluttet sig Enhedslistens protokolbemærkning.

Til gengæld blev det drøftet, om forslaget, der var en direkte indstilling fra Teknik- og Miljøforvaltningen, ville åbne en sluse i fremtiden for andre private virksomheder, der gerne vil reklamere i bybilledet

»Der var enighed blandt partierne om, at vi godt kan gå med til at prøve det her af som en forsøgsperiode på to år, og så kan man senere hen bruge erfaringerne, i så fald der er andre steder, hvor man vil afprøve noget lignende,« siger Socialdemokratiets Marcus Vesterager, der er næstformand i Teknik- og Miljøudvalget, til B.T.

»Forvaltningen lagde det op til os politisk, for det er en speciel sag. Og på den måde mindsker man også risikoen for, at der opstår en fremtidig sluse, fordi vi er inde over det,« tilføjer han.

Også Enhedslisten understreger, at der kun er givet særlig tilladelse.

»Det skal ikke opfattes som en invitation til reklame. Det her er kun, fordi Tivoli og København er to ting, der hænger sammen. Det er ånden i København, vi taler om,« siger Gorm Anker Gunnarsen.

Tivoli vil selv skulle afholde udgifterne til både opsætning og løbende fornyelse af linser med Pjerrot-symboler i trafiksignalerne.

Før det bliver endelig realitet, skal det godkendes af Københavns Politi og Vejdirektoratet.