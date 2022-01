Det er under al kritik, at transportminister Benny Engelbrecht afviser at stille op til interview med B.T. i sagen om det gigantiske byggeri af den kunstige ø Lynetteholmen i Københavns Havn.

Det mener Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested.

»Det er fuldstændig uacceptabelt, at ministeren ikke vil udtale sig, og det bekræfter vores opfattelse af, at han øjensynligt ikke er interesseret i en ordentlig offentlig debat om projektet,« siger han.

Reaktionen fra Henning Hyllested kommer, efter Benny Engelbrecht mandag afviste at lade sig interviewe af B.T., da ministeren tog første spadestik til den nye kunstige ø, som skal huse boliger til 35.000 københavnere, lige så mange arbejdspladser og forsynes med metro og en ny ringvej.

Her ankommer transportminister Benny Engelbrecht mandag middag til Lynetteholms byggeplads på Refshaleøen i Københavns Havn. Han skal han tage det første første spadestik til det enorme projekt. Bag ham står B.T.s journalist klar med spørgsmål. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere Her ankommer transportminister Benny Engelbrecht mandag middag til Lynetteholms byggeplads på Refshaleøen i Københavns Havn. Han skal han tage det første første spadestik til det enorme projekt. Bag ham står B.T.s journalist klar med spørgsmål. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

B.T. har tidligere beskrevet, at det i en delvist censureret rapport – som B.T. er i besiddelse af i en ucensureret udgave – om økonomien bag udbygningen af Lynetteholmen med boliger mv. fremgår, at der er stor usikkerhed om, hvorvidt salget af byggegrunde på den kunstige ø vil kunne finansiere metro og ringvej.

Rapporten, som revisionshuset EY har udarbejdet for Transportministeriet, viser, at der er stor usikkerhed om indtægterne fra salg af byggegrunde på Lynetteholmen. Indtægterne kan ifølge rapporten svinge fra 8,6 til 39,8 milliarder kroner.

Et flertal på Christiansborg har i den seneste infrastrukturaftale reserveret 13 milliarder kroner til metro og ringvej til Lynetteholmen.

Hvis fremtidens salgs af byggegrunde rammer det lave scenario på 8,6 milliarder kroner, vil skatteyderne komme til at hænge på en milliardregning, har eksperter fastslået i B.T.

Benny Engelbrecht har i et tidligere skriftligt svar til B.T. henholdt sig til, at rapporten i et midterscenario opererer med en indtægt fra byggegrunde på cirka 17 milliarder kroner.

Samtidig har Engelbrecht fokuseret på, at Folketinget formelt set kun har vedtaget anlæggelsen af den rå ø uden bebyggelse, og at det er ministeriets forventning, at anlæggelsen af den rå ø økonomisk hviler i sig selv.

Udgifterne til at banke tonsvis af jern ned i havbunden i øens ydre grænse – den såkaldte perimeter – skal finansieres ved, at andre byggeprojekter skal betale for at dumpe overskudsjord ved Lynetteholmen.

Men det holder ifølge Henning Hyllested ikke, at transportministeren fokuserer snævert på økonomien i den rå ø uden bebyggelse, for det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt Lynetteholmen skal bebygges, men om hvornår byggeriet går i gang, siger Enhedslistens transportordfører.

Grafik af, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen kommer til at se ud, når den om 50 år står færdig. Foto: Transport-, Bygnings og Boligministeriet Vis mere Grafik af, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen kommer til at se ud, når den om 50 år står færdig. Foto: Transport-, Bygnings og Boligministeriet

»Det dur ikke, at ministeren bliver sur på nogle medier, fordi de tillader sig at være kritiske og bore i processen, herunder den censurerede rapport om usikkerheden i økonomien i det samlede projekt,« siger Henning Hyllested.

Onsdag gik Benny Engelbrect på Twitter og forsvarede sig med, at han samme dag havde givet interview til DR om Lynetteholmens økonomi.

»Det kan ikke nytte noget, at ministeren gerne vil give interview om Lynetteholmen til nogle medier, men ikke til medier, der som B.T. er kritiske i forhold til den her rapport. Det er ekstraordinært kritisk, fordi rapporten fortsat kun er udleveret i censureret form til Folketinget,« siger Henning Hyllested.

Dansk Folkepartis transportordfører, Hans Kristian Skibby, bad 1. december gennem transportudvalget Benny Engelbrecht svare på, ‘hvordan det sikres, at danske skatteborgere ikke ender med at hæfte for ekstraregningen, hvis projektet i forbindelse med opførsel af Lynetteholmen budgetoverskrides?’

Torsdag fik Transportudvalget svar. Benny Engelbrecht svarer, at den rå ø uden bebyggelse, metro og ringvej – ministeren kalder det ‘nyttiggørelsesanlægget’ – økonomisk hviler i sig selv.

»Men det var ikke det, jeg spurgte om,« siger Hans Kristian Skibby.

»Jeg spørger jo til det samlede projekt med bebyggelse, metro og en ny forbindelsesvej. Jeg ønsker svar på, om der er hold i den samlede økonomi for projektet,« siger han og tilføjer:

»Det er ikke særligt beroligende, at der er usikkerhed om meget store milliardbeløb ved det samlede projekt over de næste mange år, og at ministeren så kun svarer på anlæggelsen af øen uden bebyggelse. Hans svar giver anledning til nye spørgsmål.«

B.T. har siden efteråret 2020 bedt om et interview med Benny Engelbrecht om Lynetteholmen. Senest torsdag. Ministeren afviste igen torsdag at stille op til interview.

Ombudsmanden har i en generel udtalelse tidligere gjort det klart, at en minister ikke må ‘blackliste’ journalister af usaglige grunde, ‘for eksempel fordi journalisten har en kritisk holdning over for ministeren’.