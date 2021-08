»Hvad fanden sker der her?«

Det tænker Jesper Nielsen, da han pludselig får en mail fra Viaplay om, at han har lejet filmen 'John Wick 2.'

Mailen undrer ham. For han har ikke brugt sin konto til Viaplay længe. Derfor ryger han ind på Viaplay, og det viser sig hurtigt, at det ikke kun er 'John Wick 3', der er blevet set.

Jesper Nielsen delte ufrivilligt sin Viaplay-konto med en hacker. Her er et udpluk af hackerens aktivitet på Viapay. Foto: Privat. Vis mere Jesper Nielsen delte ufrivilligt sin Viaplay-konto med en hacker. Her er et udpluk af hackerens aktivitet på Viapay. Foto: Privat.

På handelssider på internettet kan man købe logind til forskellige streamingtjenester. Blandt andet Viaplay og det danske TV 2 Play. Der er bare den lille hage ved det. Brugerne tilhører allerede nogle. Nemlig privatpersoner, der enten har fået hacket eller lækket sin konto.

Det har B.T har for nylig beskrevet.

»Jeg ser, at John Wick 1 allerede er afspillet. Ligesom der også er afspillet en hulens masse børne-tv,« fortæller Jesper Nielsen, der ufrivilligt har delt viaplay-bruger med en hacker i syv måneder.

Det første, Jesper Nielsen gør, da han finder ud af, at hans hacker giver den gas med alt fra Familien fra Bryggen til Kung Fu Panda 3, er at lave en 'fælde'. Så han opretter en 'brugerprofil' på Viaplay, som han kalder 'hacker.' Ligesom han også laver en totrins godkendelse, så hackeren ikke kan leje film mere.

»Lidt hævn har man vel lov at få,« siger Jesper Nielsen, der oprettede en 'bruger' til sin hacker på Viaplay. Den fik lov til at stå der i en uge, før han skiftede sit kodeord. Foto: Privat. Vis mere »Lidt hævn har man vel lov at få,« siger Jesper Nielsen, der oprettede en 'bruger' til sin hacker på Viaplay. Den fik lov til at stå der i en uge, før han skiftede sit kodeord. Foto: Privat.

»Lidt hævn har man vel lov at få,« siger Jesper Nielsen.

Derefter lader han profilbrugeren stå i en uge, før Jesper Nielsen ændrer kodeordet. Ligesom han også retter sine kode alle steder, mailen bliver brugt som brugernavn.

Efter sin ubehagelige oplevelse opfordrer Jesper Nielsen andre til, at de engang imellem logger ind på de tjenester, de ikke benytter så meget for at se, om der bliver afspillet noget.

Episoden kom kun til at koste Jesper Nielsen cirka 49 kroner. Men det kunne være endt dyrere, hvis det ikke havde været for en mail.

Forat undgå at private logins sættes til salg på internettet, opfordrer PrivacySharks, der er en virksomhed, der arbejder med cybersikkerhed, til, at du skifter dit kodeord ofte og holder øje med, om din mailadresse ikke tidligere har været lækket.