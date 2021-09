Selvom alle coronarestriktioner er væk og hverdagen er ved at vende tilbage til normalen, så er coronavirus stadig ikke helt nedkæmpet.

Det må de sande på Østre Vejgaard Skole i Aalborg. Her er hele 39 elever i de mindste klassetrin nemlig konstateret smittet med coronavirus.

Til at starte med blev der blot registreret to tilfælde af smitte på skolen. Et på første årgang og et på femte årgang. Men derfra gik det lige pludselig hurtigt, og nu er smitten fordelt ud over otte klasser mellem første og femte årgang.

»Det har været særligt denne her gang, fordi det er gået så stærkt. Når man går fra to til 39 på fire dage, så siger det jo noget om potentialet i den her virus. Den er lumsk,« siger Jesper Saugstrup Jensen, der er skoleleder på Østre Vejgaard Skole.

To klasser, en på på femte årgang og en på tredje årgang, er særligt hårdt ramt. Her er der nemlig ti smittetilfælde i hver klasse.

Skolen får nu hjælp fra Styrelsen for Patientsikkerheds udbrudsteam, der bliver kaldt ud, når der er mere end ti smittede på en skole.

De smittede elever er alle under 12 år og er derfor ikke gamle nok til at blive tilbudt en vaccination. Noget, som skolelederen vurderer, kan forklare, hvorfor det særligt er de yngste klasser, der bliver ramt.

»Risikoen er jo til stede blandt de yngste elever, da de ikke er vaccinerede. Jeg tænker også, det er derfor, vi ikke har oplevet smitte i de ældste klasser,« siger han.

De elever, der har været i nærkontakt med en smittet er blevet sendt hjem og skal testes flere gange, inden de kan vende tilbage. Men skolen har valgt ikke at sende hele klasser hjem.

I stedet forsøger man sig med nogle tiltag på skolen. Blandt andet må eleverne kun lege med dem, fra deres egen klasse i frikvartererne. Mens eleverne i de klasser, hvor der er konstateret smitte, har fået tilbudt at følge undervisningen hjemmefra, uanset om de selv er smittede.

»Der er jo ikke nogen restriktioner længere, men vi har hevet nogle værktøjer frem, som vi brugte under coronanedlukningerne. Nu prøver vi at skille klasserne ad, og de ved jo heldigvis godt, hvad det betyder, når vi siger, at de skal lege sammen i klasserne. De har prøvet det før,« siger Jesper Suagstrup Jensen.

I løbet af denne uge kommer der et mobilt testcenter til skolen. Og det er ikke kun med henblik på at få testet eleverne, siger skolelederen.

»Det er både så det bliver nemmere for eleverne, men det er også en mulighed for vores personale. Det er jo noget, der fylder for dem, selvom de er vaccineret,« slutter han