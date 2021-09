Snottet næse og en konstant hosten.

Selvom ungerne er syge, så afleverer en del nordjyske forældre alligevel deres børn hos vuggestuen eller i børnehaven.

Cirka hver fjerde forældre til et barn i alderen 0-6 år har sendt en sygdomsramt unge afsted enten »enkelte« eller »flere« gange.

Det viser tal fra en rundspørge, som Epinion har lavet for børne- og ungdomspædagogernes fagforening, BUPL.

Til gengæld er nordjyske forældre også dem i landet, der er bedst til at holde børnene hjemme ved sygdom, hvis man spørger dem selv.

Hele 66 procent svarer nemlig, at de aldrig har afleveret et sygt barn i daginstitution. Det placerer nordjyderne tre procentpoint højere end de sønderjyske forældre på andenpladsen.

Men hvorfor afleverer forældrene deres små poder i hænderne på pædagogerne, når de ikke er raske?

Ikke overraskende svarer syv ud af 10 forældre, at det skyldtes, at de ikke havde mulighed for at blive hjemme fra arbejde.

Det hører med til historien, at svarene i undersøgelsen er indhentet i tiden før corona.

Men selvom forældrene under pandemien er blevet langt mere opmærksomme på, at børnene skal være raske, når de kommer i institution, så kan det være rigtigt svært. Især for forældre i lavtlønsjobs, der ikke har mulighed for at arbejde fleksibelt, mener BUPL.

Ifølge formand for forældreorganisationen FOLA, Signe Nielsen, viser tallene, at forældre står med et problem, de ikke selv har mulighed for at løse.

»Når børn bliver sendt syge i daginstitution, eller forældre må melde sig selv syge for at passe dem, er det et udtryk for, at vi mangler en rettighed i Danmark som familier. Forældrene bliver kaldt på arbejde, selvom børnene er syge, og det er så ubehagelig en situation at stå i og noget af det, der stresser børnefamilier allermest i dag,« siger hun til BUPL.

Signe Nielsen efterlyser en politisk løsning på problemet, der giver forældre ret til at holde fri, så længe børnene er syge på linje med for eksempel Sverige, hvor begge forældre har ret til 60 omsorgsdage om året med deres syge børn.

Et borgerforslag om forældres ret til at holde fri med syge børn indtil de er raske, har været til afstemning i Folketinget før sommerferien, hvor Enhedslisten, SF og Alternativet stemte for.

Men forslaget blev ikke vedtaget. Blandt andet med henvisning til, at det er op til arbejdsmarkedets parter at aftale sig frem til.

Det argument giver professor i sociologi ved Roskilde Universitet og forsker i familie- og arbejdsliv Thomas P. Boje dog ikke meget for:

»Familiepolitik er jo ikke aftalestof,« siger han til BUPL og uddyber:

»Retten til barnets første sygedag er en del af familiepolitikken, og det er en falsk forklaring at sige, at politikerne ikke må intervenere i arbejdsforholdene. Det gør politikerne på en lang række andre områder, for eksempel pension og beskæftigelsespolitik. Men lige præcis her, vil de ikke blande sig. Det er forkert.«