Mundbind, ansigtsvisir, handsker, håndsprit – og selvfølgelig god afstand!

Coronapandemien har gjort danskerne til verdensmestre i brug af værnemidler, men i soveværelset glemmer alt for mange beskyttelsen.

På de hvide lagener spreder bakterierne sig som aldrig før i Region Nordjylland, der på trods af nedlukningen tidligere i 2021 kan konstatere en rekordhøj forekomst af klamydiatilfælde.

I løbet af årets første otte måneder er nordjyderne 2.823 gange testet positive for klamydia. I alt er 21.497 test udført, og det giver en positivprocent på 13,1 – den højeste i årevis.

»Det er virkelig bekymrende. Det er en ond cirkel i regionen, for når der er flere smittede, så er risikoen for at blive ramt også større – og så fortsætter tallet med at stige. Samtidig kan lige så mange være smittede uden at vide det,« siger Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex og Samfund.

Aalborg Kommune har i flere år i træk været landets klamydiahovedstad med flest tilfælde pr. unge borgere. Det er der altså ikke blevet lavet om på, selvom landets største festgade har været lukket ned og befolkningen er blevet opfordret til at se færre mennesker.

At kommunen og regionen har et problem er åbenlyst, erkender Mads Duedahl (V), rådmand i sundheds- og kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

»Vi har i Nordjylland og i Aalborg en udfordring med klamydia. I kommunen talte vi om, at det havde noget at gøre med, at Aalborg er en studie- og festby. Men verden har været lukket ned, så man kan afskrive Jomfru Ane Gade-effekten,« siger Venstre-rådmanden og fortsætter:

Nedlukningen af Jomfru Ane Gades vandhuller – og byens andre barer – har ikke ført til et fald i antallet af klamydiatilfælde. Tværtimod. Billedet er fra åbningen af Aalborgs berømte festgade i begyndelsen af september 2021. Foto: Jon Kristensen/Byrd (ARKIV) Vis mere Nedlukningen af Jomfru Ane Gades vandhuller – og byens andre barer – har ikke ført til et fald i antallet af klamydiatilfælde. Tværtimod. Billedet er fra åbningen af Aalborgs berømte festgade i begyndelsen af september 2021. Foto: Jon Kristensen/Byrd (ARKIV)

»Vi har lavet alverdens tiltag i forhold til oplysning. Været markant til stede, uddelt prævention, været ude i folkeskolerne – forsøgt alle tiltag og greb i værktøjskassen. Derfor er det ærgerligt, at vi stadig ligger højt, og at indsatsen ikke har virket.«

Ifølge Sex og Samfund skal smittekurven knækkes, ved at flere unge lader sig teste. Men for mange kan det være svært at tale om kønssygdomme ved familielægen.

Derfor håber organisationen, at Aalborg Kommune og Region Nordjylland vil være en del af det landsdækkende tilbud om hjemmetest, som Danske Regioners bestyrelse tidligere i september afsatte ti millioner kroner til at udbrede på landsplan.

»Det handler om at nå ud med oplysning til unge – samt at flere unge lader sig teste. Vi håber meget, at kommunerne i Nordjylland nu griber regionernes nye tilbud om hjemmetest, så de får et godt og nyt redskab til at få sænket smittetallet,« forklarer Bjarne B. Christensen.

Det tilbud bliver taget imod med kyshånd af Mads Duedahl, som samtidig kommer med en løftet pegefinger til særligt de unge:

»Der er også et egenansvar. Folk må huske at tage de gode vaner med sig – og passe på hinanden og dem, de nu er sammen med. Det skylder vi hinanden.«

De fleste personer, der rammes af klamydia, mærker ingen symptomer. Men behandles sygdommen ikke i tide, kan den føre til barnløshed.

En ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse viser, at klamydia er skyld i tæt på 500 årlige tilfælde af ufrivillig barnløshed og omkring 600 tilfælde af kroniske underlivssmerter.