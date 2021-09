Det danske tøjfirma Luksusbaby er i rivende succes. Så meget, at flere rigmænd har købt næsten halvdelen af virksomheden, der indbringer parret bag firmaet et enormt millionbeløb.

Det oplyser stifterne af firmaet, parret Ann-Louise Christine Aasted og Morten Grabowski Kjær.

»Vi har tidligere været i dialog med forskellige eksterne aktører, men det har ikke føltes rigtigt før nu.«

»Vi vil gerne holde fast i Luksusbabys evne til agere som en lille butik, hvor kvalitet og god service er altoverskyggende. Det princip hylder vores nye investorer heldigvis,« siger Ann-Louise Christine Aasted.

I alt har parret solgt 45 procent af virksomheden til Jan Dal Lehrmann, Jacob Risgaard og Mark Nielsen. De to første kender mange sikkert for deres roller i DR-programmet 'Løvens Hule'.

Lehrmann har købt 20 procent, mens Nielsen og Risgaard sammen har købt 25 procent gennem firmaet Coolshop. Hvor stor købsaftalen er, oplyses ikke, men handlen er et trecifret millionbeløb.

»Vi har brugt det sidste år på at lære vores nye partnere godt at kende, og i den proces er der opnået en helt særlig kemi mellem os. Det er derfor med en god og sund mavefornemmelse, at vi nu afgiver en del af vores lille baby.«

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan Luksusbaby oplevede et eksploderende onlinesalg, da coronapandemien indtraf.

I maj 2021 præsenterede man et overskud på 10,1 millioner kroner og en omsætning på over 100 millioner kroner.

Her forklarede parret, at man i en periode måtte ansætte en ny medarbejder hver dag. Læs den historie her.