Det er skammeligt, at den danske evakuering af danskere, ambassadeansatte, afghanske tolke, der med livet som indsats har arbejdet for Danmark, og deres familie blev forsinket af udenrigsminister Jeppe Kofods ferie og udlændingepolitisk fnidder.

Sådan lyder den kradse kritik fra tidligere Venstreminister Søren Pind i et debatindlæg i Berlingske lørdag.

»At den danske evakuering og hjemtagelse af mennesker, der har ofret blod, sved og tårer for Danmark, ikke skete tidligere, skyldtes ferie. Og fodslæben. Og tagen sig ud. Det er ikke anderledes. Det må nogen bøde for. Sådan må det være,« skriver Søren Pind med slet skjult henvisning til, at sagen ifølge ham bør koste udenrigsminister Jeppe Kofod ministertaburetten.

Søren Pind henleder i den forbindelse opmærksomheden på, at den tidligere konservative udenrigsminister Lene Espersen tilbage i 2010 blev kritiseret sønder og sammen, fordi hun på på grund af påskeferie med familien meldte afbud til at møde i Arktisk Råd, hvor USAs daværende udenrigsminister Hillary Clinton deltog.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S) holder doorstep om situationen i Afghanistan, foran Udenrigsministeriet i København torsdag den 19. august 2021.

»Når man betænker, hvilken pris Lene Espersen måtte betale for de få dage, hun holdt ferie med sin familie, over et mindre møde i Arktis sammenlignet med de flyvende fragmenterede lemmer i Kabul, sønderrevne kropsdele, efterladte danske støtter og måske endog statsborgere i landet, så fyldes man med skam,« skriver Søren Pind.

Han efterlyser i samme åndedrag, at et politisk flertal i Folketinget mander sig op og stiller de ansvarlige ministre til ansvar i stedet for at lede efter fejl blandt embedsmændene. Hvad blev der af rettidig omhu, spørger Søren Pind.

Senest har B.T. dokumenteret, at Udenrigsministeriet først fire dage før Kabuls fald 15. august bestilte en evakueringsplan for Danmarks lokalt ansatte afghanere hos Forsvarskommandoen.

Forklaringen på den meget sene planlægning af evakueringen var den simple, at udenrigsministeriets embedsmænd var handlingslammede, indtil udenrigsminister Jeppe Kofod havde landet en politisk aftale om evakueringen af lokalt ansatte.

Før de havde et politisk mandat, kunne de ikke gribe til handling, og det fik de først om aftenen 11. august, hvor Jeppe Kofod - hjemvendt fra ferie og efter to tages forhandlinger - landede den politiske aftale.

Søren Pind er lamslået.

»Mens udenrigsministeren holdt ferie, var der ikke tid. Ikke tid til at drøfte med partier, der ellers ville, hvad vi stillede op med dem dernede. Mens Frankrig for længst evakuerede på livet løs,« skriver han og tilføjer:

Taliban-krigere patruljerer gaderne ved lufthavnen i Kabul 16. august.

»Hvor må det føles frygteligt på den måde at blive efterladt politisk af et system, hvor kynismen og ligegyldigheden hersker. Indholdet er ligegyldigt. Det handler blot om at tage sig ud. Og holde sin ferie.«

Fredag var der ifølge Udenrigsministeriet fortsat 83 personer i Afghanistan, som Danmark forsøger at evakuere med støtte fra allierede, da den danske evakueringsindsats med egne fly er afsluttet.

41 personer står på den såkaldte danskerliste. De er enten fortsat i Afghanistan, er udrejst uden at orientere Borgerservice om det, eller er personer, som Borgerservice ikke kan få kontakt til.

Hertil kommer 42 afghanere, hvoraf hovedparten har arbejdet som tolke eller haft andet arbejde for Danmark på den danske ambassade i Kabul.

Sandsynligheden for, at de bliver reddet ud med dansk hjælp, når den internationale evakuering ventes afsluttet senest 31. august, er ifølge Udenrigsministeriets egne ord ‘tænkeligt ikke eksisterende’.