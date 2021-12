»Hvad fanden er det for et dyr?«

64-årige Per Bugge Nielsen fik sig noget af en overraskelse, da han mandag formiddag havde parkeret sin lastbil på Svendborgvej i Aalborg Øst.

»Jeg sad og spiste madpakke sammen med min makker, og så stod der lige pludselig en ulv foran os,« fortæller han til B.T.

»Den var grå, slank og havde en fin pels. Den orienterede sig lige omkring, hvor den var kommet hen, og så rendte den ind i krattet. Den var ude på vejen i maksimalt 30 sekunder,« uddyber han.

Selvom ulveoplevelsen var meget kort, gjorde den stadig stort indtryk på Per Bugge Nielsen.

»Jeg blev sådan lidt målløs over det. Øjnene blev da store. Det var en storstålet oplevelse, men jeg er glad for, at det ikke var på cykel, jeg kom forbi den.«

Når folk deler ulveoplevelser, bliver det ofte mødt med en vis skepsis. For var det nu også en ulv? Og så endda i Aalborg Øst?

»Jeg har arbejdet en del med schæferhunde, så jeg ved, at det ikke var sådan en. Den her var meget større, højere og længere og havde grå aftegninger. Så jeg var ikke i tvivl.«

Det var denne madpakke, Kent Olsen sad og nød sin madpakke i, da ulven pludselig dukkede op foran ham.

Selvom Per Bugge Nielsen altså nødig vil have mødt ulven på cykel, så synes han ikke, at den virkede skræmt.

»Halen gik ned mellem benene, så den følte sig måske lidt underdanig, men den virkede ikke sådan bange og sky. Den fik slet ikke øje på os.«

Kent Olsen er videnskabelig chef for Naturhistorisk Museum i Aarhus og ansvarlig for den nationale ulveovervågning.

»Når jeg ser billederne, så tænker jeg, at det meget vel kunne være en ulv. Jeg ser ikke noget på dyret, der peger i retning af, at det ikke er en ulv,« siger han og uddyber:

»Også den adfærd, som fotografen beskriver, er forenelig med en ulv. Den er havnet et sted, hvor den ikke ønsker at være. Selv når den ikke registrerer, at der er mennesker, er det tydeligt, at den søger væk.«

Kent Olsen tror dog ikke på, at der er stor chance for at se ulven i Aalborg Øst igen.

En ulv i et industrikvarter er et usædvanligt syn. Og der føler den sig heller ikke tilpas, fortæller ulveekspert Kent Olsen. Foto: Per Bugge Nielsen Vis mere En ulv i et industrikvarter er et usædvanligt syn. Og der føler den sig heller ikke tilpas, fortæller ulveekspert Kent Olsen. Foto: Per Bugge Nielsen

Ulven er formentlig kommet sydfra op gennem Himmerland. Og det er mest sandsynligt, at den vender om og går retur og finder en eller anden rute i retning ud af Himmerland, forklarer han.

»Vi ved fra tidligere fund, at Limfjorden er en barriere. Når ulve rammer den, bøjer de af og går til den ene eller den anden side,« uddyber ulveeksperten.

Han fortæller, at der mandag, cirka en time senere, blev gjort endnu en ulveobservation ved Romdrup, relativt få kilomer fra Aalborg Øst.

»Og det passer med en ulv, der bouncer af fra et industrikvarter og går mod øst igen,« siger Kent Olsen.

Han indskyder i øvrigt, at den observerede ulv formentlig ikke er den, der holder til i Lille Vildmose. Der er altså med stor sandsynlighed tale om en ny ulv.

Tilbage i lastbilen hos Per Bugge Nielsen var ulveoplevelsen i øvrigt det store samtaleemne under resten af frokosten med makkeren. Og synet sidder stadig i kroppen.

»Det var spændende, og jeg er ikke kommet over det endnu,« siger han afslutningsvis til B.T.