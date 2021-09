»Vi har registreret usædvanlig aktivitet på din NemID-konto.«

Sådan står det i hvert fald skrevet i en mail, der til forveksling ligner noget fra NemID.

Problemet er bare, at det slet ikke er NemID, som er afsenderen af de mange mails.

Det oplyser Mit Digitale Selvforsvar, som skriver, at det er en fupmail, der er i omløb.

I fupmailen, som omhandler 'usædvanlig aktivitet', står der desuden skrevet, at man kun har 24 timer til at handle, hvis man ikke ønsker, at ens konto bliver deaktiveret.

Men ifølge Mit Digitale Selvforsvar er det vigtigt, at man ikke reagerer på det.

Sådan ser én af de mange fupmails ud. Foto: Mit Digitale Selvforsvar. Vis mere Sådan ser én af de mange fupmails ud. Foto: Mit Digitale Selvforsvar.



»Sådanne korte tidsfrister er ofte svindlernes forsøg på at sprede panik hos modtageren, så du glemmer at tænke dig om,« skriver Mit Digitale Selvforsvar.

Mit Digitale Selvforsvar opfordrer desuden til, at man aldrig indtaster sine NemID-oplysninger gennem et link i en mail.