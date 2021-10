Beboerne i København har store problemer med at finde parkering til deres bil, selvom de betaler beboerlicens til kommunen. Det har B.T. afdækket af flere omgange.

Derfor kan man også undre sig over, at der i Nordvest står en færdig parkeringskælder med 155 helt tomme pladser.

NordvestLIV har talt med Karen Lindegaard Lauterlein, der bor lige ovenpå parkeringskælderen:

»Det er noget af det mest frustrerende at cirkulere rundt efter en parkeringsplads, når man kommer hjem om aftenen, men hvad der er mere frustrerende er at vide, at man vitterligt kører oven på 155 tomme parkeringspladser. Det er helt grotesk,« siger Karen Lindegaard Lauterlein.

Det er Dansk Forvaltningsselskab A/S, der administrerer parkeringskælderen, og deres forklaring på, hvorfor den står tom, er, at den simpelthen ikke kan lejes ud, da ingen har lyst til at leje den.

Ejeren af ejendommen, der ligger ovenpå parkeringskælderen, er ikke interesseret, og heller ikke parkeringsselskaberne EasyPark og Qpark har bidt på.

Om Københavns Kommune er interesseret i at leje parkeringskælderen står en smule uklart, efter NordvestLIV har talt med teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL).

Hun understreger dog, at hun helst ser, at der kommer færre biler i byen.