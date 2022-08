Lyt til artiklen

Da Oliver Vammen forlod sin arbejdsplads i Netto en sen aften og bevægede sig ud på parkeringspladsen, kunne han af frygt ikke undgå at kigge sig over skulderen.

»Jeg vidste jo, at de kunne være derude. Det kunne være, de bare sad og ventede.«

Klokken havde rundet 22, og Netto-butikken, hvor Oliver Vammen arbejder som lukkeansvarlig, var lige lukket.

Forinden var han blevet udsat for det, som hele 71 procent butiksansatte er blevet udsat for. Skældsord, overfusninger og trusler. For Oliver Vammen var det sidstnævnte.

»Det var en kunde og hans ven, som kom ind lidt i lukketid og tog sig god tid. Jeg sagde, at vi var ved at lukke, og der fik jeg at vide, at jeg var uprofessionel.«

»Da de så kom op til kassen, blev den ene ved med at tale grimt til mig. Han spurgte så, om han kunne købe cigaretter, men automaten var lukket, og det ville tage ti minutter at starte den. Han var meget frustreret og sagde, jeg skulle være glad for, at jeg stod i butikken. Ellers ville han have tæsket mig.«

Selvom episoden ligger måneder tilbage, står den stærkt i Oliver Vammens hukommelse.

»Jeg var helt i chok. Jeg stillede mig meget centreret omkring overvågningskameraet, for jeg var rystet, og det var langt over min grænse.«

En undersøgelse blandt butiksansatte udført af HK Handel, der blev publiceret i juni, viser, at 71 procent er blevet talt nedsættende til. 12 procent er blevet truet verbalt inden for de sidste 12 måneder.

B.T. har også tidligere talt med Dicte, Cille og Henrik, som har oplevet lignende hændelser via deres job i servicebranchen.

Ifølge HK Handel er undersøgelsens konklusioner så rystende, at Christiansborg bør reagere. Og at det bliver muligt at skærpe en eventuel straf til de kunder, der truer butiksansatte, ligesom man kan blive straffet for trusler mod tjenestemænd.

Oliver Vammen oplever, at det kan være mange ting, der kan udløse frustration hos kunden. Udsolgte varer, en defekt flaskeautomat, lange køer eller noget helt fjerde.

Han bakker op om, at man skærper straffen for voldelige eller truende kunder.

»Jeg synes, det er vigtigt at sætte fokus på det. Jeg er sikker på, at hvis jeg har oplevet det, så har andre også. Det kan ødelægge en persons tryghed,« siger Oliver Vammen,

I Venstre er man åbne for at imødekomme de rystede servicemedarbejdere.

»Det er skræmmende læsning. Jeg kan godt forstå, det kan være frustrerende med kø eller udsolgte varer, men at lade det gå ud over butiksansatte med vold og trusler, det er utilstedeligt,« siger Morten Dahlin (V), der er formand for Retsudvalget. Han fortsætter:

»Vi vil gerne gå i dialog omkring det her. Helt generelt mener vi i Venstre, at vold og trusler bliver straffet for mildt. Ud fra disse historier kan der godt være brug for en hårdere kurs.«

Også i SF er forargelsen stor:

»Selvfølgelig skal man ikke finde sig i det, og det kan være en voldsom oplevelse. Særligt fordi mange af dem er unge, som ikke er rustet til konflikt. Det er alvorligt og et reelt problem,« siger SFs retsordfører, Karina Lorentzen.

Hun mener dog ikke, at skærpede straffe løser problemet. Endnu.

»Mange af dem, der begår det her, er psykisk uligevægtige, alkoholikere eller afhængige af stoffer. Jeg tror ikke, de reagerer på udsigten til en skærpet straf.«

»Derfor er der brug for en kortlægning på området, så vi kan finde årsagerne til, at man gør det her. Vi skal have mere viden,« siger Karina Lorentzen, der dog ikke afviser skærpede straffe i fremtiden.