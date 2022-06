Lyt til artiklen

Grimme kommentarer, klamme tilnærmelser, trusler og voldelig adfærd.

Det var hverdagskost for Cilie Tiedemann, da hun som 17-årig begyndte at arbejde i tøjbutik. Og hun er langt fra den eneste.

»Jeg blev mere hærdet med tiden, men det er helt absurd, at man skal vænne sig til at blive behandlet dårligt,« siger 24-årige Cilie Tiedemann.

Cilie opremser den ene overfusende kunde efter den anden, da B.T. fanger hende på telefonen. Men særligt en oplevelse skiller sig ud.

En kvinde kommer ind i butikken og kræver, at den dengang kun 20-årige Cilie fjerner en alarm i hendes jakke. Men da kunden ikke kan dokumentere, at jakken er købt, må Cilie ikke fjerne alarmen. Og ifølge overvågningsmateriale, som B.T. har set, eskalerer konflikten.

»Der går ikke engang 30 sekunder, før at hun bliver aggressiv, begynder at råbe og kalde mig racist. I flere minutter peger hun på mig, mens hun skriger skældsord ad mig,« siger hun og fortsætter:

»Da jeg går væk fra kassen forsøger hun fysisk at spærre vejen for mig. Det var voldsomt, og bagefter tudbrølede jeg, fordi jeg var i chok over det, der var sket.«

Du kan se, hvordan episoden udspillede sig i videoafspilleren øverst i artiklen.

Den 24-årige Cilie arbejder i dag ikke længere i butikken, men hun står langtfra alene med sine oplevelser.

B.T. har tidligere fortalt om 24-årige Dicte Harriet Thykjær Andersen, der er blevet kaldt adskillige grimme ting, da hun arbejdede i Matas. Ubehagelige episoder, der i sidste ende førte til, at Dicte sagde sit job op.

Dictes fortælling kom i kølevandet på en ny undersøgelse foretaget af HK Handel, der viser at 80 procent af butiksansatte har oplevet at blive talt grimt eller nedsættende til af kunder inden for det seneste år. Flere har oplevet at få trusler.

Efterfølgende har B.T. modtaget flere henvendelser fra folk med lignende oplevelser.

»Snot dumme kælling« er blot nogle af de lede beskeder, som Pia Kulby har modtaget gennem årene. Foto: Privatfoto

For den 51-årige Pia Kulby tikker der ofte en ubehagelig besked ind i indbakken, når hun møder på arbejde i en kundeserviceafdeling.

»Snot dumme møg so. Kunne fandeme brække mig over dig,« skriver en kunde i en besked, som B.T. har fået lov at bringe.

Selvom Pia har lært at grine af beskederne, er hun uforstående over, hvorfor folk reagerer på den måde.

»Jeg tror, mange af vant til at få deres vilje, og når de så ikke kan det, reagerer de som et lille barn og råber og skriger. Men det er ikke i orden, fordi vi andre passer jo bare vores arbejde,« siger hun.

For 35-årige Henrik Fenge, der arbejder som slagter i et supermarked, er det særligt en kommentar fra en kunde, der har sat sig fast.

»Jeg rådgiver en kunde om, hvilket kød hun skal købe, og da hun køber det, siger hun: 'Jeg håber, at det her kød har lavere fedtprocent end dig',« siger Henrik og fortsætter:

»Jeg blev helt paf og tænkte: Hvad fanden? Jeg ved godt, jeg er overvægtig, men hun ramte da et ømt punkt.«

For Henrik har episoden ikke ødelagt arbejdsglæden, men han har flere gange overværet, at kollegaer bliver overfuset af kunder – især ungarbejderne.

»En 16-årig pige i supermarkedets kasselinje er et nemt offer. Det er usselt gjort at begynde at lade sine frustrationer gå ud over folk, der bare passer deres arbejde,« slutter Henrik.