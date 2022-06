Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dicte Harriet Thykær Andersen har altid mødt kunderne i Matas med et smil, og det samme gjorde hun for par år siden, da en kvinde henvendte sig.

Hun ville spørge ind til noget slankemedicin, og 24-årige Dicte hjalp efter bedste evne.

Men på et tidspunkt måtte hun også spille med åbne og ærlige kort:

»Nej, jeg har ikke prøvet det, men jeg har hørt fra mange, at det skulle virke godt,« svarede Dicte, da kunden spurgte detaljeret ind til produktet.

Og så kvitterede kunden med et – ifølge Dicte – dømmende blik, mens hun sagde:

»Jeg kan vist faktisk godt se, at du aldrig har brugt det.«

Dicte beskriver sig selv om en »kvinde med former«, og det er noget, hun aldrig har haft svært ved.

Alligevel gjorde kommentaren ondt.

»Jeg blev ked af det. Jeg har aldrig været usikker, men det blev jeg der, og derfor sagde jeg også til kunden, at hun skulle opføre sig ordentligt, eller også kunne hun forlade butikken,« fortæller Dicte.

Har du som butiksansat været udsat for ubehagelige eller ubehøvlede kommentarer? Så vil B.T. gerne tale med dig. Skriv på sebj@bt.dk.

Desværre er det langtfra en sjælden oplevelse for Dicte eller resten af landets butiksansatte.

En ny undersøgelse fra HK Handel viser nemlig, at 80 procent af butiksansatte det seneste år har oplevet at blive talt grimt eller nedsættende til af kunder. Mange har også oplevet at få trusler.

Dicte Harriet Thykær Andersen. Vis mere Dicte Harriet Thykær Andersen.

Hele 14 procent er blevet decideret truet af en kunde.

Selvom tallet lyder højt, er det langtfra overraskende for 24-årige Dicte.

»Jeg har jo prøvet det masser af gange. Jeg er blevet kaldt doven, ugidelig, grim og mange andre ting. Og jeg har været vidner til, at det samme er sket for kollegaer,« fortæller hun.

En anden episode, der står klart i erindringen, fandt sted, da hun efter tre måneder som Matas-ansat skulle hjælpe en ældre dame.

Damen søgte et produkt til sine øjenbryn, da Dicte i sin gennemgang af mulige køb sagde:

»Den her er god, og den bruger jeg faktisk selv.«

Men det fik blot den ældre dame til at udbryde:

»Jamen, jeg skal jo ikke have sådan nogen grimme bryn som dig – det kan du vel nok forstå?«

Dicte stod paf tilbage og ekspederede kvinden færdig, men efterfølgende kunne hun tydeligt mærke, hvad sådan en kommentar gjorde ved hende.

»Jeg endte jo med at føle mig ked af det, når jeg skulle på arbejde. Pludselig følte jeg mig nervøs, når jeg skulle ekspedere kunder, og min selvsikkerhed forsvandt på en måde. Jeg blev bange for at opsøge kunderne,« fortæller Dicte.

Det endte derfor med, at hun måtte træffe en svær beslutning.

At sige op i Matas.

For godt nok har den 24-årige kvinde altid drømt om at arbejde med mennesker, men hun måtte til sidst sande, at hun ikke ønskede at arbejde i et fag, hvor hun når som helst kunne møde en kunde, der på den ene eller anden måde svinede hende til.

»Nu læser jeg til social- og sundhedsassistent, for så arbejder jeg stadig med mennesker. Hvis jeg ikke kan arbejde med mennesker som kunder, så kan jeg arbejde med dem som borgere,« siger Dicte.