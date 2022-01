Hvis du for nylig har været ramt af corona, kan det godt være, du bliver nødt til at aflyse din skiferie til Østrig.

For Udenrigsministeriet har netop opdateret rejsevejledningen til Østrig, og det kan få konsekvenser for danskere, der indenfor den seneste tid har været smittet med coronavirus.

Nu kræves det nemlig, at danskere skal fremvise et boosterstik samt en negativ pcr-test, der maksimalt er 48 timer gammel, for at undgå ti dages karantæne.

Det betyder, at det ikke længere er muligt at fremvise en lægeerklæring, der beviser tidligere smitte, for at undgå karantæne i Østrig.

Og det kan blive problematisk, fordi der kan gå en periode på op til tre måneder, hvor man tester positiv, selvom man ikke længere er syg.

»Jeg synes, det er omsonst og fuldkommen vanvittigt. Der er udbredt smitte af omikron alle vegne i øjeblikket. Så at vi i Danmark skal stilles på den her måde, det er totalt urimeligt,« fortæller Majbritt Jensen, der er administrerende direktør i turistbureauet Højmark Rejser.

Hun fortæller samtidig, at reglen har eksisteret for Danmark siden 25. december.

»Det er bare først gået op for de østrigske myndigheder nu, at det er noget, de skal gøre opmærksom på, og det synes jeg er helt absurd,« fortæller hun.

Rejsebureauet har desuden fået flere henvendelser fra folk, der påpeger, at der slet ikke bliver tjekket op på pcr-test eller lægerklæring, men at det kun er de tre stik, der bliver tjekket.

»Der hopper min hat af. Det er jo helt grotesk,« slår hun fast.

Det er for tidligt at sige noget om, hvilke konsekvenser det får for rejsebureauet, men hun fortæller, at de får tusindvis af henvendelser om ugen, der handler om rejserestriktionerne. Hun opfordrer til, at man kontakter sin rejseforsikring eller rejseselskab, hvis man bliver ramt af de opdaterede regler.

»I vores tilfælde tager vi kontakt til vores gæster og ser på, hvordan vi kan hjælpe dem,« fortæller hun.