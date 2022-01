De danske håndbold-helte tager endnu en svingom med corona ved EM.

Nu er håndboldmålmand Jannick Green overraskende blevet testet positiv for corona efter sin ankomst til Ungarn, hvor EM spilles.

Det meddeler Dansk Håndbold Forbund på sin hjemmeside.

Målmanden, som ellers var rejst til Ungarn med en negativ pcr-test, er derfor placeret i isolation i EM-lejren før aftenens kamp mod Slovenien.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Jannick Green havde overstået sine symptomer og 10-dage lange isolation i Danmark, hvor han testede positiv før EM.

Derfor drog han fredag afsted til Ungarn med en negativ test i bagagen, men ved ankomst til Ungarn fredag aften har keeperen afleveret et positivt testsvar.

Også Hans Lindberg ankom til EM-lejren i går som erstatning for Johan Hansen, som har pådraget sig en fiberskabe. Han blev her til morgen tilføjet til den danske 20-mands-trup til kampen mod Slovenien af landstræner Nikolaj Jacobsen.

Hans Lindberg testede negativ inden afrejse fra Tyskland, mens man nu afventer hans testsvar fra testen foretaget i Ungarn, skriver DHF.

Det nye negative udvikling for Jannick Green med den positive test er en nedtur for målmanden, som ellers sagde, han var 'lykkelig' for at kunne støde til danske EM-trup efter 10 dage med corona-isolation i et sommerhus i Danmark.

»Det var forfærdeligt at være i. Den uvished. … den er ikke sjov. Jeg sad og var bange for, at jeg havde smittet holdet. Det var store frustrationer. ‘Hvorfor lige mig? Hvorfor skulle jeg have det her?’ tænkte jeg.« sagde den 33-årige målmand til B.T. i går.

Danmarks kamp i aften mod Slovenien kan følges LIVE på BT.dk