Niklas Landin er mødt op til EM efter en halvsæson, der i klubregi har været en skuffende omgang.

I THW Kiel har resultaterne ikke levet op til forventningerne, og derudover har den norske superstjerne Sander Sagosen meddelt, han forlader klubben næste sommer.

Det har skabt usikkerhed omkring fremtiden, og Sagosens beslutning har følge nordmanden selv resulteret i »uro« og »dårlig stemning« i storklubben. Det har han udtalt til norske VG.

Men den udlægning bliver dog afvist af Niklas Landin, der er anfører i Kiel. I hvert fald når det gælder spillertruppen.

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

»Jeg kan ikke nikke genkendende til, at der var dårlig stemning på holdet omkring hans skifte. Det må have været mellem ham og klubben. Jeg synes ikke, der har været dårlig stemning på holdet på nogen måde,« siger Landin.

Han anerkender imidlertid, at Sander Sagosens skifte til storsatsende Kolstad kommer til at efterlade tomrum, og derfor er han spændt på at se, hvad ledelsen i Kiel nu finder på.

»Jeg har fuld tillid til, at de da forhåbentlig har en plan for den situation, de står i. For jeg tror helt sikkert, at de regnede med, at Sander var et projekt, som skulle vare længere end til 2023. Det har de jo også selv sagt.«

»Så det kom lidt som et… ikke et 'chok', for de vidste jo, det kunne lade sig gøre, når hans kontrakt udløb. Men ud fra hvad Sander selv havde sagt, så havde de nok også regnet med, at kontrakten skulle forlænges,« siger Landin, før han understreger, at han er overbevist om, at Sagosens farvel ikke kommer til at svække Kiel i fremtiden:

»Situationen er jo nu, at der inden længe kommer en klarhed om, hvem der så skal komme i stedet for Sander. Vi har været i andre situationer i Kiel, hvor tingene også har været svære. Da jeg kom i 2015, skiftede både Aron Palmarsson, Filip Jicha og Rasmus Lauge væk fra klubben. Der havde vi en hård periode, men vi kom igennem det. Det skal vi også nok gøre denne gang,« siger Landin.

Den danske målmand og holdkammeraterne i Kiel holder EM-pause på en andenplads i Bundesligaen.

De forsvarende mestre har fire point op til danskerklubben Magdeburg på førstepladsen – og Kiel har tilmed spillet en kamp mere end tabellens duks.