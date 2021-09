Odense lægger for 21. gang asfalt til HCA Marathon.

Sidste års HCA Marathon blev aflyst, men på søndag 26. september, kan man endnu en gang spotte løbesko og pandebånd i Odense by.

Det hele starter klokken 10 fra Odense Idrætspark og slutter igen i Odense Idrætspark. Distancen er som bekendt 42,195 kilometer.

Herunder kan du se et billede af ruten:

Herunder kan du se et billede af ruten:

Som det kan ses på billedet af ruten, er store dele af løbet i selve Odense by.

Derfor opfordrer arrangørerne til, at man »har tålmodighed,« hvis man har et ærinde i Odense den dag.

»Det vil være en god idé at beregne god til til transporten,« står der på HCA Marathons hjemmeside.

Fra klokken 05.30 søndag morgen begynder afspærringsarbejdet på de veje, som skal lukkes.

»Vis hensyn og giv afspærringsholdene ro og sikkerhed til deres arbejde – kør forsigtigt!«

Herunder er en liste over de veje, som bliver berørt af løbet:

ODENSE V

Stadionvej – er lukket for trafik fra Rugårdsvej til Christmas Møllersvej.

Stadionvej – er spærret for trafik til Christmas Møllersvej/Stadionvej, der kan køres fra Middelfartvej og ad Christmas Møllersvej frem til Stadionvej.

Middelfartvej – ensrettet fra Stadionvej mod Middelfart – spærret mod byen, omvej via Falen.

Genbrugspladsen på Snappindvej er lukket hele dagen.

Rugårdsvej – fra Stadionvej til Åløkke Allé indsnævring til en kørebane i hver retning løberne skal krydse Rugårdsvej ved Stadionvej, så her kan opstå ventetid.

Krydset Rugårdsvej/Prinsesse Maries Allé – udkørsel mulig, der er en official på stedet, der bedes respekteret, da der er krydsende løbere.

Højstrupvej – spærret fra Højstrupvej/Møllemarksvej til Christmas Møllersvej

Møllemarksvej – spærret fra Højstrupvej/Møllemarksvej til Haveløkken

Roerskovvej/Kløvermosevej – ind-/udkørsel ikke mulig

Odense C

Åløkke Allé – ensrettes mod Næsbyvej fra Toldbodgade NB. Åløkke Allé fra Toldbodgade mod Næsbyvej vil være helt lukket i tidsrummet 9.45–10.30

Næsbyvej–her skal der i stedet køres ad Gammelsø fra byen – mod byen kan der køres ad Næsbyvej–følg henvisningerne

Kanalvej–her benyttes hele vejen fra Kanalvej/Lumby til Næsbyhoved Skoven i tidsrummet 10.00–11.00, herefter kun en vejbane •

Windelsvej–ensrettet fra Drejøgade mod Victoriagade

Ærøgade ensrettes fra Lyøgade mod Drejøgade

Skibhusvej – ensrettes fra Ankergade mod Th. B. Thriges Gade

Fakta – ind-/udkørsel er ikke mulig fra Skibhusvej

Netto – ind-/udkørsel er ikke mulig fra Skibhusvej

Tidligere Bazar–ind-/udkørsel er ikke mulig fra Helzensgade

Heltzensgade – spærres ved Skibhusvej

Bredstedgade–spærres ved Skibhusvej

Th. B. Thriges Gade–venstre sving forbudt mod Skibhusvej

Kochgadekvarteret – det er muligt at køre mod Kochgade fra Thomas B. Throges Gade og Østre Stationsvej

Ind-/udkørsel til Odeons P-kælder kan ske ved Koncerthuset P-kælderen ensrettet fra syd mod nord–ind/udkørsel til P-syd kan ske fra Albanigade.

Bilister til OUH og lægevagten – bedes køre ind fra Sdr. Boulevard eller Ringvejen/Falen/J.B. Winsløwsvej

Vestergade fra Pantheonsgade spærres for kørende trafik mod Kongensgade

Vindegade–ensrettet fra Jernbanegade mod Pantheonsgade, som dagligt

Pantheonsgade–trafik frabedes

Filosoffen–trafikregulering af Hjemmeværnet på stedet

Odense M

Jagtvej/Langelinie – er spærret for gennemkørsel ved Sadolinsgade

Kastanievej–benyttes i begge retninger af løbere fra Langelinie til Sadolinsgade

Læssøegade–trafikken er ensrettet fra Ringvejen mod/til Lahnsgade

Sadolinsgade–er ensrettet mod Ringvejen fra Kastanievej

Findsens Allé–er ensrettet fra Læssøgade mod Sadolinsgade

Krydset Falen/Kløvermosevej–dirigeres af Politihjemmeværnet

»Efterhånden som de sidste løbere passerer de enkelte punkter på ruten, fjernes afspærringerne og trafikken normaliseres igen fra cirka klokken 16,« står der på arrangørernes hjemmeside.

HCA Marathons håber på, at bilister vil vise hensyn, selvom trafikken bliver anderledes på søndag.

»Vi henstiller til bilisterne om at vise hensyn og respekt for det arbejde, der udføres af de frivillige på vejene i Odense ved HCA Marathon samt for deltagernes kamp mod de mange kilometer.«