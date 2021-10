Odenseanere i gågaden kunne starte weekenden med at spekulere over, hvem der har farvet springvandet på Ove Sprogøes Plads knaldrødt.

Flere læsere har henvendt sig til B.T. med bud på, hvor den røde farve kommer fra.

Nogle mener, der er tale om rust, andre igen siger, det kan være hårfarve, og derudover er der også et bud, der lyder på rød pølsefarve.

Og den sidste forklaring er måske en, man ikke umiddelbart skal afvise. For det er en mulig forklaring, man også kender fra tidligere.

Hvis du har en idé om, hvorfor vandet i springvandet på Ove Sprogøes Plads er farvet rødt, så skriv til B.T. på odense@bt.dk.

En læser skriver til B.T., at da han var slagterelev på slagteriskolen i Holstebro, blev springvand med mellemrum farvet røde med farve beregnet til pølser.

'Dengang skyldtes det, at vi havde adgang til stoffet karmin i faget pølsemageri. Et flydende rødt farvestof, man bruger til at farve pølser røde med,' lyder det i læserens mail, som fortsætter:

'Det er en virkelig kraftig farve, og der skal ikke meget til for at farve en masse.'

Senest har der også været bobler i det meget omtalte bassin, uden at man dog ved, hvad det skyldes. Vis mere Senest har der også været bobler i det meget omtalte bassin, uden at man dog ved, hvad det skyldes.

B.T. Odense har kontaktet Allégårdens slagter i Odense, som ligeledes bekræfter, at de har hørt om lignende sager.

»Det er rigtig nok, at der for år siden var slagterielever i Holstebro, som farvede springvandet med rød farve. Det har jeg hørt om,« siger slagter Per Jørgensen.

Derfor kan han heller ikke udelukke, at der kan være tale om et lignende tilfælde i Odense.

»Det skal dog siges, at det farve, man brugte dengang, var meget stærkere, end den man bruger i dag, som er lavet afrikanske myrer.

Tidligere tilfælde med farvede springvand Foruden slagterielever findes der forskellige andre befolkningsgrupper, som har farvet springvand eller tilsat sæbe og dermed bobler til springvand Det gælder kunstnere, som har lavet værk ud af offentlige springvand- Der er demonstranter, som via det røde vand har forsøgt at gøre opmærksom på verdenshavenes problemer. I flere tilfælde er der anvendt frugtfarve for at tone vandet.

Karmin blev lavet af skjoldlus, og den er så kraftig, at både Per Jørgensen og B.T.s læser understreger, at det er umuligt at få af fingrene igen.

Uanset hvad, så lover Per Jørgensen, at farven ikke er fra Allégårdens slagter.

»Jeg kan godt afsløre, at vi ikke har solgt noget rød farve, så vi har ikke været i kontakt med personen bag,« siger han.

Fredag lød det fra By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, at man nu ville dræne springvandet og erstatte det røde vand med noget rent.

Inden man nåede at gøre det, var der dog borgere, som fik fanget på billede, hvordan springvandet nu også er fyldt af bobler. Om det er en del af rensningen eller endnu en overraskelse fra en fremmed vides ikke.