Forskere fra Syddansk Universitet stod lamslået tilbage, da tegneserikæmpe kørte stativ på stativ ud af arkiverne i Californien.

Det var ikke bare et par film, som odenseaneren inspirerede til.

Du ved måske allerede, at storhittet ‘Frost’ fra 2013 var stærkt inspireret af H.C. Andersens Snedronningen. Nu fortæller forskere fra H.C. Andersen Centret under Syddansk Universitet, at odenseanerens arbejde var en langt større inspiration til Walt Disney-imperiet end først antaget.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

»Det overraskede mig virkelig, hvor meget Andersen-materiale, Disney har arbejdet på,« siger Sara Bruun Jørgensen, der er videnskabelig assistent og var en af centerets to særligt inviterede til arkiverne i USA.

Faktisk, så skulle Walt Disney – manden bag Disney-studierne – have fået Odense-eventyr ind med modermælken. Ifølge rygterne på gangene i Disney-studierne, skulle han i hvert fald have fået læst H.C. Andersens eventyr højt som barn af sin mor.

Blandt andet var der i de mange H.C. Andersen-reoler to skrinlagte forsøg på at skabe en spillefilm om forfatterens liv.

Af realiserede projekter er blandt andet 'Den lille havfrue', som Walt Disney dog gav en noget anderledes slutning end H.C. Andersen. I Andersens fortælling bliver hun til skum på havet, mens Disneys slutter med, at havfruen får sin prins.

Sara Bruun Jørgensen mener dog ikke, at Disneys kunstneriske frihed skal begrædes.

Andersen skal mere ses som del af Disneys inspirationsgrundfjeld, som der skyder nye tegneserier ud fra.

»Den overvældende mængde H.C. Andersen-materiale i arkivet viser hvilken skattekiste, hans værker er,« fortæller Sara Bruun Jørgensen.