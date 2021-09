Da en ældre italiensk kvinde ville tjekke et skrabelod, der havde en gevinst på hele 500.000 euro på sig, gik alt galt.

For da kioskejeren i den kiosk, hvor hun havde købt skrabeloddet, fik det i hænderne, lod han sig tilsyneladende friste – og han stak af med loddet på sin scooter.

Det skriver en række italienske medier ifølge Time og Insider.

Det var i fredags, at den ældre kvinde, der er i 60erne, købte to skrabelodder i en tobaksbutik – og på det ene lod viste der sig at gemme sig en gevinst på 3,7 millioner kroner.

Kvinden gav først loddet til en ansat i kiosken, og den ansatte gav den derefter videre til ejeren, som skulle verificere gevinsten.

Men i stedet for at gøre det, valgte han ifølge de italienske medier angiveligt at stikke af fra stedet på en scooter.

Han blev senere fundet af politiet i lufthavnen i Rom, hvor han var ved at stige om bord på et fly til De Kanariske Øer.

På det tidspunkt havde han dog ikke skrabeloddet på sig.

De italienske skattemyndigheder oplyser, at man har blokeret skrabeloddets vindernummer fra at blive indløst, så ingen kan få fingrene i pengene.

Myndighederne leder fortsat efter vinderloddet.