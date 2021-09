Et nyt samarbejde skal afværge en akut national krise, der kan have stor betydning for landets børn.

Frem mod 2030 står Danmark nemlig til at mangle i alt 14.000 pædagoger i landets institutioner, hvis ikke der bliver gjort noget for at vende udviklingen.

Det skal et nyt projekt forsøge at tackle.

Aarhus og Københavns Kommune er gået sammen med de to uddannelsesinstitutioner, Københavns Professionshøjskole og Via University College og organisationen BUPL om at løse krisen.

Elis Rimpler, der er formand for BUPL, er glad for samarbejdet kan gå i gang.

»Jeg er glad for, at vi nu kan samle så markante kræfter om at finde løsninger på et potentielt katastrofalt samfundsproblem. Hvis vi ikke lykkes med at rekruttere og fastholde flere pædagoger, vil kvaliteten i vores daginstitutioner falde markant de kommende år. Det bliver børnene, der kommer til at betale prisen. Derfor skal vi i gang med arbejdet nu,« siger hun i en pressemeddelelse.

Partnerskabet skal forsøge at finde løsninger til at kunne rekruttere flere pædagoger og fastholde dem.

Lokalt er krisen med mangel på pædagoger allerede akut. I Aarhus og København står det allerværst til. Andelen af pædagoger i landets daginstitutioner er faldende og ligger nu på gennemsnitligt blot 57 procent.

Hvis ikke der gribes ind »vil pædagogmanglen gå fra en regional til en national krise« skriver partnerne i projektet i en pressemeddelelse.

Projektet skal afdække problemerne, muligheder på området og afprøve tiltag, der kan vende udviklingen og tjene som inspiration til andre kommuner.

I partnerskabet overvejer man blandt at afprøve ordninger med at understøtte flere til at uddanne sig til meritpædagog og at få pædagoger på deltid op i tid.

Jesper Christensen, der er børne- og ungdomsborgmester i København ser projektet som tiltrængt.

»Manglen på pædagoger er allerede kritisk i alle hovedstadskommuner. Det er vigtigt, at alle gode kræfter står sammen om at løse udfordringen.«

»Vi skal lykkes med at gøre pædagogfaget og uddannelsen mere attraktiv for flere. Både for børnenes, og for samfundets skyld. Samarbejdet i Spydspidsinitiativet er et nyt og vigtigt skridt på vejen mod flere pædagoger i hele landet,« siger han i pressemeddelelsen.