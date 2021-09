Artiklen er opdateret med en undskyldning fra REKOM, der ejer The Australian Bar i Aarhus.

»Jeg var sikker på, at han sagde det for sjov, så jeg grinte lidt og vendte mig om, for at gå ind, men så står han helt seriøst og siger, at jeg skal gå ud af køen.«

Som så mange gange før, skulle 19-årige Asta Sønderlund Birn og hendes tre veninder forrige fredag ind og give den gas på The Australian Bar i Aarhus – også kendt som A-bar. Men det blev der sat en brat stopper for.

Da Asta og veninderne kommer frem til dørmanden, bliver den 19-årige pige nemlig afvist. Hendes hættetrøje, sort T-shirt og grønne bukser lever ikke op til dresscoden, lyder det fra dørmanden. Det gør hendes veninders mere tætsiddende tøj til gengæld.

»Han siger, at jeg ikke kan komme ind, fordi mit tøj minder for meget om sportstøj, og at det sidder for løst, så hvis jeg vil ind, så skal jeg gå hjem og skifte tøj til noget mere gå-i-byen-agtigt,« fortæller den 19-årige pige, som til dagligt går i 3. g på Århus Statsgymnasium.

Det var dette sæt, som Asta Sønderlin Birn var iført, da hun fik beskeden fra dørmændene. Foto: Privat. Vis mere Det var dette sæt, som Asta Sønderlin Birn var iført, da hun fik beskeden fra dørmændene. Foto: Privat.

Hun er chokeret, da hun aldrig før har oplevet, at blive afvist på grund af sit tøj på A-bar, og hun tror ikke helt på, at det kan være rigtigt, at det virkelig er et krav, at man skal have stramt tøj på for at komme ind.

Derfor bliver hun sammen med sin ene veninde enig om, at de skal forsøge sig ved den kvindelige dørmand i stedet. De tænker, at hun må være nemmere at snakke med.

Men her er meldingen den samme. Stedet har en dresscode, og den skal man følge.

Ifølge Asta beder den kvindelige dørmand hende om at tage hættetrøjen af, så hun kan se, om outfittet under hættetrøjen kan gå an. Det vil sige en almindelig sort t-shirt. Hverken stram eller oversize. Asta får grønt lys, men kun for denne gang.

»Så kigger hun lidt på mig og siger så, at den går for denne gang, men at jeg så må tage en crop top eller lignende på næste gang,« fortæller Asta Sønderlund Birn.

Asta prøver at forklare dørmanden, at hun ikke vil føle sig tilpas i en crop top eller andet tætsiddende tøj, men til det lyder meldingen, ifølge Asta, blot, at så er det ikke et sted for hende at komme.

Tilbage står den 19-årige chokeret, mens hun kan se drenge i hættetrøjer og løst tøj gå ind.

»Det giver slet ikke mening, at man som pige bliver tvunget til at have tætsiddende tøj på, og drenge kan komme ind i lige hvad, de har lyst til,« lyder det fra hende.

Først rasede debatten om forbuddet mod de såkaldte 'crop tops' på landets gymnasier. Og nu lader det, at man nærmest kan blive tvunget til at tage dem på andre steder. Det er ikke nemt. Og det er ikke fair, lyder det fra den 19-årige gymnasieelev, som har fulgt debatten i medierne.

»Det ene sted må jeg ikke have crop top på, fordi så kan drengene ikke koncentrere sig, og det andet sted skal jeg, for at jeg må komme ind. Det giver ingen mening,« siger hun.

I et skriftlig svar til B.T. beklager koncernen REKOM, der ejer The Australian Bar, episoden:

»Vi vil gerne sige undskyld til Asta. Vi er kede af, at hun har fået en dårlig behandling i køen til vores bar. Sådan skal det ikke være.«

»Hun skulle selvfølgelig været blevet lukket ind sammen med sine veninder. Så er den ikke længere - Det var en fejl. Vi har indkaldt vores sikkerhedsfirma og de pågældende kontrolmedarbejdere til et møde mandag,« lyder det fra Mikkel Maagaard Olesen, der er distriktchef i Aarhus for REKOM.