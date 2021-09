»Den her sommer er brugt på familiefrokoster og bryllupper, og så er jeg sikker på, folk er sultne efter og klar til at opleve livemusikken igen.«

Det fortæller Daniel Vangsgaard, der sammen med en gruppe af mennesker med rødder i den Københavns musikbranche nu starter endnu et spillested i København.

Stedet kommer til at hedde Stagebox, og det åbner i B&W's gamle panelværksted på Refshalevej 189 til november.

Hvor flere af de steder, byens koncertgængere allerede er bekendte med, både huser musik- og sportsevents, så bliver det ikke tilfældet for Stagebox.

Illustration af indgangen til Stagebox der åbner på Refshaleøen til november.

Det private foretagende har nemlig valgt primært at fokusere på lyden.

»Vi har specialdesignet hallen med hjælp fra eksperter, så lyden bliver fantastisk for både publikum og artister.«

»For eksempel er fadølsanlægget sat uden for hallen, så det ikke står og brummer, og al anden lyd er skåret ned til et absolut minimum, så musikken får lov at stå skarpt for sig selv.«

Stagebox er i udgangspunktet et udlejningsvenue, der er åbent for alt fra salsa til rockkoncerter.

Faktisk vil selv den almene københavner kunne leje stedet og afholde en koncert.

Prismæssigt bliver det nemlig lidt billigere, at leje sig ind hos Stagebox, end hos flere af de andre steder i byen:



»Vi er et hus for hele København, og vi arbejder ud fra det, der er muligt for os. Fordi vi kan give en billigere livepris end nogle af andre steder, skal kunderne ikke straffes for det,« siger Daniel Vangsgaard.

Han understreger, at teamet bag Stagebox ikke er ude på at underminere det coronaramte marked for livemusik:

»Vi er i samme båd allesammen, så vi er ikke ude på at ødelægge markedet. Jeg tror, at der er plads til alle.«