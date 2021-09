Misbrug af kreditkort og flere tilfælde af tyveri.

Det er en 40-årig gerningsmand sigtet for, oplyser Københavns Politi på Twitter.

Det var under en målrettet indsats mod tricktyve natten til søndag, at fælden klappede for gerningsmanden.

Her kunne en patrulje nemlig genkende en mistænkt gerningsmand, der har stået bag flere tilfælde af tyveri og misbrug af kreditkort på Vesterbro.

Den mistænkte er sigtet for seks forhold og er varetægtsfængslet i 23 dage.

Og det er bestemt ikke første gang, der er tricktyve på spil i Københavns gader.

I løbet af ganske få uger er det lykkedes gerningsmænd enten ved vold eller tricktyveri at stjæle ure og smykker for mere end en million kroner.

»Det er en meget alvorlig og skræmmende tendens. Jeg forstår ikke, at man har samvittighed til at begå sådanne udspekulerede tyverier,« fortalte Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti til B.T.

Som følge af de mange tyverier har Københavns Politi nu målrettet indsatsen mod tricktyve.