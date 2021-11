I oktober gennemførte Fødevarestyrelsen, Skattestyrelsen og Københavns Politi en fælles aktion på Nørrebro, der primært var rettet mod 21 af bydelens kiosker.

Her blev der beslaglagt knap 100 kilo vandpibetobak, en lang række fødevarer og en person blev anholdt, da han ikke levede op til den nødvendige arbejds- og opholdstilladelse.

Men ifølge nye oplysninger var det ikke det eneste, der skete som følge af razziaen.

I et svar fra Justitsministeriet fremgår det nemlig, at én person nu er blevet udvist, og flere kioskejere har nægtet at betale deres bøder.

»Som følge af aktionen har Københavns Politi på nuværende tidspunkt sigtet en afghansk mand for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 3, jf. § 13, stk. 1, idet han arbejdede ulovligt,« lyder det i en udtalelse fra Københavns Politi i svaret.

Manden er blevet udvist med et indrejseforbud i to år, og han har desuden modtaget en bøde, der lyder på 4.500 danske kroner.

Men udover Københavns Politi var Skattestyrelsen ligeledes til stede ved razziaen, der fandt sted den 6. oktober. Og også her er der kommet flere oplysninger frem.

Under kontrollen stod det nemlig klart, at der i 16 af virksomhederne ikke kunne dokumentere en korrekt betaling af afgifter. Og i 19 ud af de 21 virksomheder blev der varslet om, at de fremover skal bruge en digital salgsregistrering, idet der ikke var styr på den daværende registering.

Fødevarestyrelsen havde da også bødeblokken fremme under kontrolbesøgene i den københavnske bydel.

»I forbindelse med kontrollerne blev der meddelt syv forbud, herunder to forbud mod markedsføring af fødevarer som følge af manglende oplysning om ejerforhold, og fem beslaglæggelser af fødevarer som følge af manglende sporbarhed,« oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en udtalelse.

Fødevarestyrelsen gav desuden to bøder på henholdsvis 10.000 og 15.000 kroner til én af virksomhederne på Nørrebro. Men disse er endnu ikke blevet betalt.

Sagerne er endnu ikke afsluttet, og dermed er det ikke alle bødeforlæg, som er vurderet på nuværende tidspunkt.

Formålet med razziaen tilbage i oktober var at sikre fair konkurrence og fødevaresikkerhed i kioskerne.