Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune besluttede torsdag aften at vedtage de krav og sanktioner til nemlig.com-ejerne, Intervare, som tidligere i september blev lagt frem af Sundheds- og omsorgsudvalget med borgmester Sisse Marie Welling (SF) i spidsen.

Nu reagerer den sanktionerede part Intervare så på Borgerpræsentationens beslutning, og det kan vise sig, at vi ikke har hørt det sidste til striden.

»Vi er helt uenige i den afgørelse, det politiske flertal har truffet. Sagen har principiel betydning for både Intervare og en række andre private leverandører til det kommunale Danmark. Vi vil derfor nu afvente, at vi får udlagt det politiske flertals beslutning i en formel og juridisk gældende version fra Københavns Kommune. Herefter vil vi tage endelig stilling til, hvad vi så gør,« siger kommerciel direktør i Intervare Mikkel Pilemand i en pressemeddelelse.

Kravet fra Københavns Kommune lyder på, at Intervare har indtil 1. november til at implementere en ny model med forbedrede forhold for de chauffører, de har tilknyttet.

Derudover vil kommunen sanktionere Intervare med dagsbøder på 7.200 kroner og tilbageholder de månedlige betalinger til Intervare på 400.000 kroner. Det gør man indtil det tilbageholdte beløb når 3,2 millioner kroner, som er det kommunen mener, at Intervare skylder deres chauffører i efterbetalinger.

Den nye model, som Intervare skal implementere er en de selv har fremlagt og kommer blandt andet til at betyde, at større transportvirksomheder nu skal stå for at levere dagligvarer til de 2.000 ældre borgere, som nemlig.com leverer til i Københavns Kommune.

»Vores tilbud til Københavns Kommune skal på ingen måder ses som en anerkendelse af Københavns Kommunes synspunkt om, at vi har overtrådt arbejdsklausulen, hvilket vi klart fastholder, at vi ikke har, men mere som udtryk for, at vi gerne vil skabe tryghed for de flere tusinde borgere, vi hjælper med indkøb hver uge. Samtidig med, at vi gennemfører dette forslag, vil vi overveje de juridiske og retlige skridt, der skal til, for at vi kan få uenigheden i sagen afgjort ved en domstol. Vi vil naturligvis kræve at få udbetalt eksempelvis tilbageholdte betalinger,« siger Mikkel Pilemand.

Den grundlæggende uenighed mellem de to parter ligger i, om de chauffører, som nemlig.com har tilknyttet er dækket af den arbejdsklausul for lønmodtagere, som Københavns Kommune mener, at Intervare har overtrådt. Intervare selv ser chaufførerne som små transportvirksomheder, og med den definition er der altså ikke tale om et brud på arbejdsklausulen.

Intervare holder derimod fast i, at der ikke er tale om social dumping, da chaufførerne ifølge dem tjener mere, end de ville tjene på en almindelig overenskomst. Det er på trods af de adskillige afsløringer om ringe vilkår for de tilknyttede chauffører og lagermedarbejdere.

Politiken har blandt andet beskrevet, at nemlig.coms lagermedarbejdere har haft mellem 9 og 14 sekunder til at hente og pakke hver vare, og at selskabet har overvåget og fyret de ansatte, der ikke arbejder hurtigt nok.

»Der er på ingen måde tale om social dumping. Det er en helt grundløs og urimelig beskyldning, som ingen hold har i virkeligheden,« siger Mikkel Pilemand.